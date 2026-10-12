Huracán ‘Simón’ tocará tierra en Sinaloa: ¿Cuándo y en qué categoría? Esto alerta Conagua

Simón se mantiene como huracán categoría 3 con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora.

El huracán Simón tocará tierra en Mazatlán, Sinaloa, como categoría 1 el próximo jueves 15 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante dicha situación, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) enciende las alertas en Sinaloa, informó su titular, Laura Velázquez, durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 12 de octubre.

Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que Simón continúa como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora, a 80 kilómetros de las costas de Jalisco.

El funcionario explicó que el fenómeno ha recorrido durante varios días el Pacífico mexicano y provocado precipitaciones extraordinarias, entre ellas un acumulado de 391 milímetros en Acapulco durante el 8 de octubre.

Esto sabemos de la trayectoria del huracán ‘Simón’

Aunque se prevé una disminución de las lluvias en Jalisco y Colima, advirtió que el ciclón continuará desplazándose hacia el noroeste y podría debilitarse a categoría 2 durante este lunes.

Para el martes se espera que alcance la categoría 1 cerca de las Islas Marías. Vázquez alertó de que las lluvias podrían intensificarse el miércoles en el sur de Sinaloa y el norte de Nayarit, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, además de oleaje peligroso.

El pronóstico contempla un posible impacto en las inmediaciones de Mazatlán hacia la medianoche del jueves.

‘Simón’ deja 1 muerto en su paso por Guerrero

Las autoridades mexicanas confirmaron la primera muerte por el paso del huracán Simón: una persona de 71 años que falleció por el derrumbe de un muro en Chilpancingo, Guerrero. El ciclón continúa como categoría 3 frente a las costas del Pacífico y amenaza ahora a Nayarit y Sinaloa.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, detalló que las lluvias, principalmente en Acapulco y Chilpancingo, provocaron deslizamientos de tierra, derrumbes, árboles caídos, daños en 16 postes eléctricos, 7 bardas, 2 socavones, mientras continúan los trabajos de recuperación de algunas carreteras.

En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno informó de afectaciones en 71 viviendas y 35 comercios, además de daños menores en carreteras, escuelas y unidades médicas.

La funcionaria señaló que el cambio de trayectoria del huracán evitó un impacto directo en el estado, donde no se registraron fallecidos, lesionados ni desaparecidos.

Laura Velázquez explicó que las autoridades activaron los planes de emergencia DN-III-E y Marina en los estados afectados, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) restableció el suministro eléctrico a los usuarios que habían sufrido interrupciones por el paso del huracán Simón.

*Con información de EFE