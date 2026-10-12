Huracán ‘Simón’ prende alerta en Jalisco, Nayarit y Sinaloa: ¿Dónde habrá intensos vientos y lluvias HOY?

Aunque el huracán ‘Simón’ bajó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mantiene en alerta a los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, debido a las lluvias muy fuertes, los vientos intensos y el elevado oleaje que provocará su circulación este lunes 12 de octubre.

De acuerdo con el reporte del SMN, el huracán ‘Simón’ se localiza a 80 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 120 kilómetros al suroeste de Punta Mita, Nayarit. Se desplaza hacia el noroeste, a una velocidad de 4 kilómetros por hora.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, con rachas de hasta 220 kilómetros por hora, condiciones que mantienen la vigilancia en las costas del Pacífico mexicano.

¿Dónde habrá lluvias HOY 12 de octubre por el huracán ‘Simón’?

La circulación del huracán ‘Simón’ ocasionará lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en las siguientes zonas:

Jalisco: zona oeste del estado.

Nayarit: costa y oeste de la entidad.

costa y oeste de la entidad. Sinaloa: zona sur.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento y oleaje elevado, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en las zonas costeras.

¿Qué estados están en alerta por los vientos del huracán ‘Simón’?

Ante la fuerza del huracán ‘Simón’, se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

Asimismo, permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Estas medidas buscan alertar a la población sobre las condiciones meteorológicas adversas que podrían presentarse en las próximas horas.

¿De cuánto será el oleaje por el huracán ‘Simón’?

Además de las lluvias, el ciclón huracán ‘Simón’ provocará fuertes vientos y oleaje elevado en las costas del Pacífico. El pronóstico contempla las siguientes condiciones:

Costa de Jalisco: vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora, y oleaje de 4 a 5 metros de altura. Estas condiciones disminuirán durante el día.

vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora, y oleaje de 4 a 5 metros de altura. Estas condiciones disminuirán durante el día. Costas de Nayarit y centro y sur de Sinaloa: vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura.

Ante los efectos del fenómeno meteorológico, se recomienda a la población de Jalisco, Nayarit y Sinaloa mantenerse informada a través de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

También es importante evitar actividades en el mar y extremar precauciones ante las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje, especialmente en las zonas costeras. Las condiciones marítimas representan un riesgo para la navegación, por lo que se deben atender las recomendaciones de las autoridades correspondientes.