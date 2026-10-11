EN VIVO del huracán ‘Simón’ categoría 4: Amenaza a costas y aún se desconoce si tocará tierra

El huracán ‘Simón’ azotaba la costa del Pacífico mexicano, al amanecer de este domingo, como una tormenta de categoría 4. Su ojo permanecía justo frente a la costa, mientras sus vientos y lluvias más intensos golpeaban a la población que vive entre la Sierra Madre y el océano.

El ojo de ‘Simón’ avanzaba hacia el norte, justo frente a la costa, y los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señalaron que no está claro si tocará tierra.

Esto podría significar que ‘Simon’ mantenga su fuerza extremadamente peligrosa, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora.

Esto no es una buena noticia para los habitantes de la zona de Puerto Vallarta, un destino popular entre los turistas estadounidenses. Justo tierra adentro y en las zonas elevadas cercanas a los complejos turísticos, muchos mexicanos viven en comunidades cuyas viviendas podrían no resistir la tormenta.

¿Dónde podría impactar en tierra el huracán ‘Simón’?

Al amanecer, el centro de ‘Simón’ se encontraba a unos 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, y avanzaba hacia el norte-noroeste a una velocidad relativamente lenta de 9 kilómetros por hora.

Phillipe Pappin, especialista sénior del Centro Nacional de Huracanes, dijo que este extremo occidental del territorio continental mexicano era el lugar con mayor probabilidad de impacto directo.

“Simon está muy cerca de la costa de México esta mañana”, dijo Pappin a The Associated Press el domingo.

“Esperamos vientos catastróficos y efectos de una marejada ciclónica potencialmente mortal a lo largo de la costa centro-occidental de México, donde actualmente está vigente la alerta de huracán”, señaló Pappin.

Un hombre cubre una ventana en un barco mientras el huracán 'Simon' se acerca a Puerto Vallarta. (AP Foto/Fernando Llano) (Fernando Llano/AP Photo/Fernando Llano)

“También se están registrando lluvias muy intensas asociadas con la tormenta, que probablemente provoquen inundaciones y deslaves potencialmente mortales en las zonas de mayor altitud a lo largo de la costa mexicana, además de un fuerte oleaje”.

En cuanto a la posibilidad de que ‘Simón’ toque tierra, “en este momento es un poco complicado” hacer un pronóstico, ya que el ojo “se está desplazando muy cerca de la costa o prácticamente en paralelo a ella”, explicó Pappin. Sin embargo, pronosticó que Cabo Corrientes es la zona con mayor probabilidad de recibir un impacto directo del sistema el domingo.

Las lluvias por el huracán ‘Simón’

Mientras tanto, el huracán descargaba lluvias sobre algunas zonas del suroeste de México. Podría dejar entre 25 y 50 centímetros de lluvia en muchos lugares, mientras que algunas áreas de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco podrían recibir hasta 76 centímetros.

“Estas lluvias provocarán inundaciones y deslaves potencialmente mortales, especialmente en zonas de terreno escarpado”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes.

Jalisco suspendió las clases el viernes 9 de octubre y el lunes 12 de octubre en 22 municipios costeros y comenzó a evacuar a personas de zonas de riesgo. También pidió al sector turístico asegurarse de que tanto los trabajadores como los visitantes estén debidamente alojados en refugios o zonas seguras.

El sábado 10 de octubre, justo antes de que llegaran las peores condiciones meteorológicas, tiendas de conveniencia, hoteles y otros negocios de Puerto Vallarta colocaban protecciones en sus ventanas con tablas de madera.

El Centro Nacional de Huracanes pronosticó una peligrosa marejada ciclónica a lo largo de la costa inmediata, cerca del punto donde el centro del huracán toque tierra y al este de esa zona. La agencia advirtió que, cerca de la costa, la marejada estará acompañada de olas grandes y destructivas.