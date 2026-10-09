Huracán ‘Simón’: Ejército activa Plan DN-III-E en Michoacán con mil 815 elementos

Para atender necesidades de la población, la Fuerza de Apoyo en Casos de Desastre dispone de 11 mil 465 despensas. (Foto: Sedena)

El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen activo el Plan DN-III-E en Michoacán ante el desplazamiento del huracán ‘Simón’ por las costas del Pacífico sur mexicano, con la participación de mil 815 elementos de las tres instituciones.

Las Comandancias de la XII Región Militar y la 43/a. Zona Militar informaron que las labores buscan auxiliar a la población ante posibles afectaciones por el fenómeno meteorológico.

Entre las acciones realizadas se encuentran recorridos de reconocimiento en zonas de riesgo, perifoneo preventivo en localidades vulnerables y trabajos para retirar árboles caídos que obstruyen vialidades en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Plan DN-III-E: ¿Qué acciones realiza el Ejército en Michoacán?

De acuerdo con un comunicado, los elementos militares trabajan en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de Protección Civil para informar a la población sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y ubicación de refugios temporales.

También se activó el Comando de Incidencias con autoridades militares, navales y civiles para coordinar las labores de atención.

Como parte de los recursos disponibles, se cuenta con tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que pueden utilizarse como ambulancias aéreas y para realizar evacuaciones aeromédicas.

Además, hay células de sanidad integradas por personal profesional de la salud, pertenecientes al Hospital Militar de Zona ubicado en Apatzingán, para brindar atención médica.

Las autoridades militares exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, atender las recomendaciones y reportar cualquier emergencia.

Ejército mantiene mil 415 elementos en alerta en el Valle de México

En paralelo, la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre mantiene en situación de alerta a mil 415 integrantes en el Valle de México, preparados para auxiliar a la población ante los efectos de fenómenos hidrometeorológicos que puedan afectar al país.

Este grupo dispone de un componente aéreo con nueve aeronaves: cinco de ala fija y cuatro de ala rotativa. También cuenta con un componente terrestre integrado por personal de ingeniería, células de sanidad, intendencia y transmisiones, binomios canófilos, una cocina móvil, una planta potabilizadora, una torre de iluminación y dos camiones de volteo.

Para atender necesidades de la población, la Fuerza de Apoyo en Casos de Desastre dispone de 11 mil 465 despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y un millón 959 mil 683 litros de agua embotellada.

En caso de afectaciones graves, también cuenta con 15 mil 448 paquetes de enseres, cada uno integrado por una estufa, un colchón, un refrigerador, un ventilador, una licuadora y un juego de batería de cocina.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que la Fuerza de Apoyo en Casos de Desastre funciona como una reserva estratégica para reforzar las labores de asistencia en las entidades afectadas cuando las necesidades de una emergencia superan los recursos locales.