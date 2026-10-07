Se forma la tormenta ‘Simón’ en el Pacífico: ¿Qué estados afectará?

La vigilancia en los próximos días estará en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa. (Foto: Conagua)

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó la tarde de este miércoles 7 de octubre que la depresión tropical Veinte-E se intensificó a la tormenta ‘Simón’ en aguas del Pacífico mexicano.

A través de un aviso, el centro detalló que la tormenta se ubica a 285 kilómetros al sur sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

‘Simón’ registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

¿’Simón’ podría convertirse en huracán?

De acuerdo con las estadísticas del NHC de Estados Unidos, ‘Simón’ podría intensificarse a huracán en las próximas 48 horas. Destacó que el sábado podría alcanzar una categoría mayor.

En conferencia de prensa este miércoles, Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, detalló que ‘Simón’ podría aparecer esta tarde-noche.

“Esperamos que el sistema comience a moverse hacia el norte ya como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, el viernes a las 06:00 horas (12:00 GMT) con vientos de 120 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 150 km/h”, expuso.

¿Qué estados afectará la tormenta tropical ‘Simón’?

El titular del SMN estimó que ‘Simón’ se seguirá aproximando a tierra el viernes, sábado “y el domingo muy temprano va a estar muy cerca frente a las costas de Jalisco, cerca de Puerto Vallarta”, donde podría evolucionar como huracán de categoría 2.

También planteó la posibilidad de que se mueva hacia Nayarit y a la costa sur de Sinaloa, donde se está proyectando que el día lunes por la mañana se mantenga en categoría 2.

La vigilancia en los próximos días estará en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, donde sábado, domingo y lunes habría “condiciones directas por efectos de viento de tormenta tropical o de huracán, es decir, superiores a los 120 km/h”.

Cierran puertos marinos por tormenta ‘Isaías’

La Secretaría de Marina cerró este miércoles 12 puertos a embarcaciones menores, en cuatro estados del país que tienen litoral con el golfo de México, debido a las condiciones meteorológicas generadas por la tormenta ‘Isaías’.

En un comunicado, la Semar informó que los puertos cerrados son Tampico, Altamira y La Pesca, en el estado de Tamaulipas; Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla, en Veracruz; Sánchez Magallanes, en Tabasco, e Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab y Champotón, en Campeche.

Además, pidió a la población atender las recomendaciones de autoridades y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

La decisión llega luego de que en el golfo de México una depresión tropical se intensificó a la tormenta tropical ‘Isaías’.

Con información de EFE