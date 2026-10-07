3x1 en tormentas y huracanes en México: ¿Cuál es el fenómeno más fuerte y dónde pegará cada uno?

Tres tormentas ponen en alerta a México: esta es la trayectoria de ‘Simón’, ‘Rachel’ e ‘Isaías’. (Cuartoscuro)

El océano Pacífico y el golfo de México están muy activos. Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó sobre los tres sistemas que se encuentran en las costas del país.

En conferencia de prensa, presentó el pronóstico de la evolución de estos sistemas tropicales que provocarán afectaciones en las entidades costeras del país.

Dos de los fenómenos se encuentran en el océano Pacífico y uno más en el golfo de México.

Sistemas en el océano Pacífico

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema de mayor categoría sería la depresión tropical 20-E, que en las próximas horas evolucionará a tormenta y contará con las condiciones propicias para alcanzar la categoría de huracán.

Vázquez Romaña comentó que la depresión tropical actualmente se encuentra a una distancia de 455 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se desplaza al oeste-noroeste a unos 13 kilómetros por hora.

Las autoridades prevén que el viernes 10 de octubre a las 6:00 horas alcance y se convierta en huracán categoría 1; entonces recibiría el nombre de ‘Simón’. Hasta las 18:00 horas de ese mismo día evolucionaría a categoría 2 y continuaría su desplazamiento hacia el noroeste.

Para el lunes 12 de octubre podría llegar a la costa de Sinaloa como categoría 2, pero hasta el momento no señalan que vaya a tocar tierra ni si alcanzaría una mayor categoría.

‘Rachel’

El otro de los fenómenos que se localiza en el océano Pacífico es el huracán ‘Rachel’. Actualmente, se localiza a mil 245 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a unos 11 kilómetros por hora.

Sin embargo, este sistema podría dirigirse hacia la costa de Tijuana y Mexicali en los próximos días, aunque antes de llegar a la costa se degradará a tormenta subtropical.

¿Qué pasa en el golfo de México?

Actualmente, en el golfo de México se encuentra la tormenta tropical ‘Isaías’. Pese a que podría alcanzar una categoría 2, es el sistema que menor riesgo representa para las costas, ya que se dirige al norte.

El fenómeno se localiza a 395 kilómetros de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán. Se desplaza hacia el este-noroeste a 13 kilómetros por hora.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este alcanzaría la categoría 1 el jueves 8 de octubre y para el viernes se perfila como categoría 2 para dirigirse a la costa de Estados Unidos.

Estados afectados por tormentas

En los próximos días, prácticamente la totalidad de los estados costeros padecerán los efectos de los sistemas que se encuentran en el océano Pacífico y el golfo de México.

Fabián Vázquez Romaña explicó que durante los próximos dos días las zonas costeras de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Yucatán presentarán lluvias intensas.

Para el sábado 10 de octubre, Jalisco, Colima y Michoacán presentarán lluvias intensas por el paso del huracán ‘Simón’.

Por último, el domingo 11 de octubre, se pronostican lluvias para Baja California, por ‘Rachel’, y Sinaloa, por ‘Simón’.