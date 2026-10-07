Tormenta tropical ‘Isaías’ se forma en el Golfo de México: ¿Cuándo será huracán y a dónde se dirige?

El Golfo de México está bajo monitoreo meteorológico tras la evolución de la depresión tropical a la tormenta tropical ‘Isaías’ durante las primeras horas de este miércoles 7 de septiembre.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno mantendrá un desarrollo constante sobre aguas cálidas y se prevé que gane fuerza de huracán en los próximos días conforme avance.

El centro de la tormenta tropical ‘Isaías’ se ubicó frente al litoral mexicano, aproximadamente a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

El ciclón registra vientos máximos sostenidos de 30 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h en zonas de tormenta, y se desplaza hacia el este-noreste a una velocidad de 13 km/h.

Estados de México donde ‘Isaías’ provocará lluvias

Aunque el sistema no tocará tierra directamente en algún estado de México, según la proyección del Servicio Meteorológico Nacional, la circulación del ciclón provocará lluvias en las entidades costeras del Golfo de México.

Campeche y Yucatán: lluvias puntuales intensas.

lluvias puntuales intensas. Tamaulipas, Veracruz y Tabasco: lluvias puntuales muy fuertes.

lluvias puntuales muy fuertes. Quintana Roo: lluvias puntuales fuertes.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical ‘Isaías’?

El pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC) indica que ‘Isaías’ continuará su desplazamiento en dirección este-noreste.

Durante el jueves, se espera que el fenómeno cruce por el norte de la península de Yucatán, momento en el que podría alcanzar la categoría 1 de huracán debido a las altas temperaturas de la superficie marina.

El eventual impacto en tierra de ‘Isaías’ sería como huracán categoría 2. Se proyecta que ocurra durante el fin de semana entre el este de Luisiana, Mississippi, Alabama y la zona del Panhandle de Florida.

Las autoridades meteorológicas mexicanas aconsejan a la población costera de Tamaulipas, Veracruz y Yucatán mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil y extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones repentinas y marejadas en el mar.