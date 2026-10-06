Ahí viene el ciclón ‘Isaías’: Se forma la depresión tropical 9 en el Golfo de México

Sube a 100% riesgo de desarrollo ciclónico frente en el Golfo de México.

La zona de baja presión ubicada frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas, en el Golfo de México, se intensificó a la depresión tropical Nueve, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos también mantiene vigilancia sobre este sistema y prevé que se convierta en el huracán ‘Isaias’ los próximos días.

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas, el centro de la depresión tropical Nueve se localiza a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 190 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora.

El sistema se desplaza hacia el este a una velocidad de 7 kilómetros por hora y su circulación ocasionará lluvias puntuales intensas, de 50 a 75 milímetros, en zonas de Tamaulipas y Veracruz.

Además, se prevén vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

¿Cuál sería la trayectoria de este ciclón tropical?

De acuerdo con los pronósticos, el sistema podría avanzar hacia el Golfo de México y posteriormente aproximarse a la costa sur de Estados Unidos durante este fin de semana, donde podría generar lluvias intensas y fuertes vientos.

Una depresión tropical es la categoría inicial dentro de la clasificación de ciclones tropicales. El sistema recibiría un nombre hasta alcanzar la categoría de tormenta tropical, cuando sus vientos sostenidos lleguen a 63 kilómetros por hora.

Alex DaSilva, meteorólogo jefe de huracanes de AccuWeather, señaló que el escenario más probable es que el sistema se convierta en tormenta tropical y toque tierra cerca de la frontera entre Alabama y Mississippi alrededor del mediodía del sábado, aunque advirtió que tanto la trayectoria como el momento del impacto podrían cambiar conforme avance el fenómeno.

¿Dónde se encuentra el potencial ciclón en el Golfo de México?

La depresión tropical Nueve se encuentra frente a las costas del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, a unos 170 kilómetros al este del Puerto de Altamira.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre su evolución debido a que su trayectoria y nivel de organización podrían cambiar durante las próximas horas.

DaSilva explicó que, debido a la interacción del sistema con una depresión en la corriente en chorro, también existe posibilidad de que se registren tornados, principalmente al este y sur de su trayectoria.

Las precipitaciones podrían extenderse incluso hasta el norte de Virginia conforme el sistema avance tierra adentro.

Aunque las temperaturas cálidas del Golfo de México podrían proporcionar energía al sistema, se prevé que encuentre una mayor cizalladura del viento durante su desplazamiento hacia la costa estadounidense.

La cizalladura ocurre cuando la velocidad o dirección del viento cambia con la altura y puede alterar la estructura de un ciclón, dificultando su fortalecimiento.

La actividad de la temporada de huracanes en el Atlántico se ha mantenido por debajo de su ritmo habitual. De acuerdo con los pronósticos citados, se han formado ocho tormentas con nombre, mientras que en una temporada promedio esa cifra suele alcanzarse alrededor del 9 de septiembre.

Con información de Bloomberg