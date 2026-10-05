CDMX alerta por temporal de lluvias fuertes: ¿Qué días de la semana ‘se caerá el cielo’?

¿El verano nunca se fue? La Ciudad de México tendrá un temporal de lluvias esta semana, debido al paso de distintos fenómenos naturales.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se extendió el periodo de lluvias fuertes a muy fuertes. Además, se esperan tormentas eléctricas y rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora.
Los días en los que habrá temporal de lluvias en CDMX será desde este lunes 5 de octubre hasta el sábado 10 de octubre, al menos.
En ese periodo se esperan temperaturas frescas, además de posibles inundaciones y caídas de árboles derivado de las rachas de viento.
Temporal de lluvias en CDMX: Emiten recomendaciones ante aguaceros e inundaciones
Protección Civil dio a conocer cuatro recomendaciones para la ciudadanía, a la espera de lluvias fuertes en CDMX:
- Retira la basura de las coladeras.
- Evita cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
- No te refugies de la lluvia bajo árboles o estructuras.
- Usa impermeable o paraguas.
Es posible que el temporal de lluvias se extienda más días, así que toma precauciones y mantente atento a las recomendaciones de Protección Civil.
El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las lluvias en las Ciudad de México se deben, en parte, a una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el centro del país.
El ingreso de humedad desde las costas, las zonas de baja presión y la inestabilidad atmosférica serán los fenómenos responsables de las lluvias intensas en CDMX.
Para la semana se pronostican temperaturas máximas de 22 a 24 grados y mínimas de 13 a 15.
Además, el primer frente frío de la temporada influirá en temperaturas frescas al amanecer y en la madrugada. Por ahora, no se prevé una alerta por frío en la Ciudad de México.