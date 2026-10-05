Frente frío 1 ‘se estaciona’ en Puebla y Morelos: Esperan mínima de 10 grados este martes 6 de octubre

Así estará el clima para Morelos y Puebla el 6 de octubre.

Este martes 6 de octubre, el clima en Puebla y Morelos presentará cielos nublados y temperaturas templadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la región sentirá la influencia del frente número uno, lo que generará condiciones para lluvias. Se anticipan máximas de 23°C y mínimas de 10°C.

Cielo nublado sobre Puebla, condiciones similares en Morelos.

¿Qué temperatura hará mañana en Puebla y Morelos?

En la capital de Puebla, se esperan temperaturas entre 11.3°C de mínima y 22.3°C de máxima. Los municipios cercanos, como algunas zonas de Puebla, registrarán valores de 11°C a 24°C. Es prudente abrigarse en las primeras horas del día.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá temperaturas entre 12.7°C y 22.0°C. Sus municipios principales esperan rangos de 13°C a 24°C. Cholula, en Puebla, será la zona más fresca, con una mínima de 10.3°C y una máxima de 21.7°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá mañana en Puebla y Morelos?

La probabilidad de lluvia se mantiene en un 90% para Puebla, Cuernavaca y Cholula. El frente número uno, junto a una circulación ciclónica, favorece estas condiciones. Se esperan aguaceros dispersos durante el día. Se recomienda tomar precauciones.

El viento será ligero en la región. Puebla y Cholula esperan ráfagas de hasta 6 km/h. En Cuernavaca, el viento soplará más suave, a 4 km/h. Los cielos se mantendrán nublados en ambos estados. Un canal de baja presión influye en estas condiciones.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 6 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Miércoles 7 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Jueves 8 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días indica estabilidad en las temperaturas, sin grandes cambios en los valores máximos ni mínimos. Los cielos continuarán nublados en gran parte de la región y el viento será ligero. La probabilidad de lluvia persiste, pero sin fenómenos extremos.

¿Qué precauciones tomar por el clima en la zona?

Con la probabilidad de lluvia y el ambiente fresco, se recomienda usar ropa impermeable y calzado adecuado. Es crucial mantenerse bien hidratado y evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias. Cuidar a niños y adultos mayores es clave.

Al salir, llevar un paraguas o impermeable es fundamental. Si se planean actividades al aire libre, es aconsejable consultar el pronóstico actualizado del SMN y tener un plan alternativo. Conducir con precaución en carreteras mojadas es vital.

Fuente: CONAGUA.

¿Afectará el clima las actividades en Puebla y Morelos?

Las condiciones de cielo nublado y lluvias ligeras podrían afectar ligeramente actividades al aire libre y el tráfico vehicular, especialmente en horas pico. Se aconseja a los conductores extremar precauciones por el piso mojado. Eventos deportivos podrían requerir ajustes.

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