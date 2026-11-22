El socio de Alice Huang señalado por operar una red que habría enviado chips Nvidia a China, según The Wall Street Journal.

Un ciudadano chino de 52 años fue señalado como una pieza central de la red empresarial que presuntamente introducía en China semiconductores de inteligencia artificial de Nvidia sujetos a restricciones de exportación de Estados Unidos.

Li Ming, socio de Alice Huang, quien fue directora ejecutiva de Megaspeed y pareja sentimental de Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, habría desempeñado un papel clave en las operaciones de una red de empresas dedicada a canalizar chips y capacidad de cómputo avanzada hacia clientes chinos, reveló The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con personas familiarizadas con el caso citadas por el diario estadounidense, Li participaba en las operaciones de Megaspeed y en decisiones importantes de la compañía, además de tener vínculos con otras empresas dedicadas al comercio de semiconductores de Nvidia.

El ciudadano chino, de 52 años, actualmente enfrenta un proceso penal en Singapur, donde fue acusado en febrero de 2025 de fraude en un caso relacionado con el presunto transbordo de servidores equipados con chips de Nvidia hacia destinos distintos a los declarados al proveedor estadounidense.

¿Cómo operaba la red de empresas vinculada con Alice Huang?

Según la investigación del WSJ, Li llevaba años trabajando con Alice Huang y su esposo, Kang Wei. En 2021, ambos crearon una empresa conjunta de computación en la nube llamada Century Longteng, de acuerdo con registros mercantiles de China.

En enero de 2023, Li apareció en una publicación de redes sociales durante una visita a una empresa de equipos de inteligencia artificial en Shanghái, donde fue identificado como director de estrategia de Century Longteng.

La red empresarial comenzó a establecer alianzas en el sudeste asiático para proporcionar capacidad de cómputo avanzada a clientes chinos, en un contexto marcado por las restricciones del gobierno de Joe Biden a las exportaciones de semiconductores de Nvidia hacia China.

Como parte de esta estrategia, Alice Huang y sus socios adquirieron la filial en Singapur de una empresa china de videojuegos y la rebautizaron como Megaspeed. Huang quedó registrada como directora ejecutiva.

En noviembre de 2023, Megaspeed ingresó al programa de socios de servicios en la nube de Nvidia, después de informar que Alibaba sería uno de sus principales clientes. Esta condición le permitió acceder de manera prioritaria a los chips más recientes de la compañía, informó anteriormente el WSJ.

Sin embargo, parte de los servidores que debían permanecer en el extranjero habría terminado en China. Según el diario, algunos equipos fueron enviados a Century Litong, una empresa tecnológica de Shanghái, en presunta violación de los controles de exportación estadounidenses.

Li Ming enfrenta cargos en Singapur

Las autoridades de Singapur sostienen que Li compró servidores equipados con chips de Nvidia y engañó a un proveedor estadounidense al asegurarle que serían utilizados por su empresa local, Luxuriate Your Life.

De acuerdo con la acusación, los equipos fueron enviados a Malasia y posteriormente a un tercer destino que no ha sido identificado públicamente.

Li permanece en libertad bajo fianza y vive en una exclusiva zona residencial de Singapur, según personas familiarizadas con el caso citadas por el WSJ. Sus abogados declinaron hacer comentarios para el reportaje.

Por su parte, Megaspeed ha sostenido que realiza actividades comerciales legítimas y legales, además de señalar que Alice Huang dejó la empresa en agosto de 2025.

Las autoridades de Singapur confirmaron que interrogaron a Huang por sospechas relacionadas con el contrabando, pero le permitieron salir del país y le prohibieron regresar.

Novagate Cloud: la nueva empresa vinculada con la red

Aunque Megaspeed prácticamente desapareció del panorama empresarial de Singapur después de la salida de Huang, personas familiarizadas con el negocio señalaron al WSJ que el equipo detrás de la compañía ahora opera una nueva firma: Novagate Cloud.

Fundada en 2025, Novagate asegura en su sitio web que es socia de servicios en la nube de Nvidia y que opera al menos dos centros de datos equipados con los chips Blackwell, los semiconductores más avanzados de la compañía.

Registros de envíos consultados por el diario muestran que, durante los primeros cinco meses de 2026, Novagate recibió hardware equipado con chips de Nvidia por un valor de al menos 300 millones de dólares en una de sus entidades en Malasia.

En mayo, Culper Research, una firma de inversión que apuesta contra las acciones de Nvidia, publicó un informe en el que señaló posibles vínculos entre Novagate y Megaspeed. Entre los elementos mencionados estaban las similitudes entre sus sitios web y una dirección compartida por uno de sus directores.

Novagate no respondió a las solicitudes de comentarios del WSJ. Tampoco fue posible localizar a Alice Huang ni a Kang Wei para obtener su versión.