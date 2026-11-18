En un momento, Nvidia presionó al gobierno estadounidense para obtener autorización para vender a China sus avanzados chips Blackwell. EFE

Nvidia Corp. ya no envía a China sus chips Hopper para centros de datos, pese a que el año pasado obtuvo el visto bueno del gobierno de Estados Unidos para vender una versión de ese modelo al país asiático.

El principal proveedor mundial de chips para inteligencia artificial vendió a China productos Hopper para centros de datos con licencia por un valor de 2 mil 400 millones de dólares durante el tercer trimestre, informó Colette Kress, directora ejecutiva interina de Nvidia, durante una llamada con analistas para comentar los resultados financieros de la compañía este martes.

Sin embargo, las previsiones futuras de la empresa “no incluyen ningún producto Hopper para centros de datos con licencia, y ya no estamos enviando a China productos Hopper para centros de datos con licencia”, señaló.

Kress no explicó por qué terminarían los envíos. Aun así, la confirmación representa un cambio significativo en la postura de una empresa que durante años ha luchado por obtener el derecho a hacer más negocios con clientes chinos.

Jensen Huang, quien fue destituido como director ejecutivo de Nvidia la semana pasada tras las informaciones sobre múltiples relaciones extramaritales, había sido el principal defensor de las exportaciones a China.

Huang dejó el cargo después de revelar una relación extramarital con una mujer que actualmente es investigada por el gobierno estadounidense por presuntamente ayudar a los servicios de espionaje de China y posiblemente colaborar en el contrabando de chips hacia ese país. Beijing ha negado que haya intentado espiar a Huang.

Jensen Huang fue destituido como director ejecutivo de Nvidia la semana pasada. EFE (RITCHIE B. TONGO/EFE)

¿EU autorizó a Nvidia la venta de procesadores?

El lunes, el gobierno de Donald Trump tomó medidas para someter a un mayor escrutinio las exportaciones de procesadores a varios países y limitar las ventas de chips en el extranjero cuando los centros de datos que los compran planean proporcionar a empresas chinas acceso remoto a chips y servidores avanzados de inteligencia artificial.

En un momento, Nvidia presionó al gobierno estadounidense para obtener autorización para vender a China sus avanzados chips Blackwell.

El gobierno de Trump nunca accedió a esa solicitud, pero el presidente Donald Trump sí autorizó la venta de los procesadores Hopper conocidos como H200, dos generaciones por detrás de la principal familia de chips de Nvidia, Rubin. La decisión puso de relieve la estrecha relación personal que Huang había construido con Trump.

Advierten sobre cambios en seguridad nacional por IA

Harvey Jones, quien fue nombrado primer presidente del consejo de administración de Nvidia la semana pasada, afirmó que la empresa reconoce que “vive en un mundo” donde “las dinámicas de seguridad nacional están provocando grandes cambios en nuestro mercado”.

El próximo director ejecutivo de la compañía tendrá que “navegar esas aguas con mucho cuidado”, señaló.

Nvidia también anunció la creación de un comité de su consejo de administración dedicado a la seguridad nacional y los controles de exportación.

Este martes, la compañía elevó su previsión de ventas para el próximo año y prometió mejorar su acceso a suministros esenciales, al tiempo que intentó frenar las especulaciones sobre un posible regreso de Huang.