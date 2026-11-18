Laura Bozzo permaneció internada en el Hospital General de México tras una cirugía de emergencia. (Foto: Cuartoscuro.com).

La crisis de salud de Laura Bozzo ha estado rodeada de todo tipo de especulaciones, desde el supuesto abandono de sus hijas hasta la noticia falsa de su muerte, difundida por Alfredo Adame.

La última versión sobre el estado de la conductora Laura Bozzo fue revelada por Liz López, colaboradora de Maxine Woodside en el programa Todo para la mujer, quien en la emisión del 17 de noviembre afirmó que ya salió del hospital.

Según la reportera, ella confirmó que Laura Bozzo recibió la alta hospitalaria desde el jueves o viernes de la semana pasada, pero no se fue de Hospital General hasta el domingo 15 de noviembre debido a que los familiares debían conseguir por su cuenta un concentrador y tanque de oxígeno.

Asimismo, aseguró que su hija Alejandra de la Fuente “no se le despegó” y salía por una puerta diferente para evitar a la prensa.

La reportera dijo que visitó a Laura Bozzo en la habitación 461 de la torre quirúrgica, un cuarto de aislamiento: “La pude ver, totalmente consciente, le estaban dando de comer, solo estaba ella”.

La conductora peruana habría abandonado el hospital el domingo 15 de noviembre, según una reportera. (Foto: Cuartoscuro)

La última actualización oficial sobre Laura Bozzo

Pese al reporte de la colaboradora de Maxine Woodside, al momento nadie del círculo cercano de Laura Bozzo ha confirmado que ya esté en casa.

El pasado 16 de noviembre, en la emisión del programa En Casa Con Telemundo, Aarón Guerrero, asistente de la conductora peruana dio su última actualización oficial: “Se encuentra estable. Va evolucionando su salud, pero realmente no es que se haya negado a dar (información), es privacidad de la familia”.

Asimismo, Guerrero negó el rumor de que Laura Bozzo estaba con respirador artificial: “Está consciente y habla”. Y reiteró que Laura no estaba sola en el hospital: “Ahí está su familia pendiente”.

De acuerdo con Telemundo, Aarón manifestó su molestia porque un medio de comunicación se infiltró en las instalaciones del hospital con la intención de conseguir fotografías o imágenes de la conductora internada.

Laura Bozzo fue trasladada a una habitación regular después de permanecer aproximadamente dos semanas en terapia intensiva. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

Cronología de la crisis de salud de Laura Bozzo

La emergencia de Laura Bozzo comenzó el 13 de octubre, cuando fue ingresada de urgencia y operada en Acapulco por una úlcera perforada y se extendió por más de un mes.

Laura Bozzo ingresó a la sala de urgencias del Hospital General de México la noche del 14 de octubre y permaneció aproximadamente dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Hacia el 30 de octubre fue trasladada de terapia intensiva a una habitación común.

13 de octubre de 2026 (Ingreso de urgencia y cirugía en Acapulco)

Durante la madrugada, encontrándose en Acapulco con su hija Alejandra de la Fuente y su asistente Aarón Guerrero, comenzó con dolor abdominal agudo y deshidratación.

Su asistente la trasladó de inmediato a un hospital en Acapulco, donde se diagnosticó la perforación de una úlcera duodenal que provocó peritonitis.

Fue intervenida quirúrgicamente de urgencia de inmediato; su hija Victoria de la Fuente reveló que en ese momento los médicos le daban únicamente un 10% de posibilidades de sobrevivir.

14 de octubre de 2026 (Traslado al Hospital General de México)

A través de sus redes sociales, Laura publicó un comunicado informando que estaba bajo observación médica en familia (“de esta momia no se libran”), mientras su equipo descartaba que estuviera intubada en ese momento.

Al requerir atención y especialistas con los que no se contaba en Acapulco, a las 19:43 horas ingresó en ambulancia a la sala de urgencias del Hospital General de México en la Ciudad de México, acompañada por su hija Alejandra.

15 - 16 de octubre de 2026 (Diagnóstico de sepsis y sedación)

Su asistente Aarón Guerrero confirmó ante la prensa que Laura permanecía inconsciente y bajo sedación en estado “grave pero estable”, recibiendo terapia intensiva con antibióticos para controlar un cuadro de sepsis derivado de la cirugía.

19 de octubre de 2026 (Evolución crítica)

Se mantiene el reporte de gravedad controlada. Reportes periodísticos adicionales (como los del programa Venga la Alegría) señalaron sospechas de choque séptico, neumonía y ventilación mecánica asistida, versiones no confirmadas formalmente por sus familiares directos.

27 de octubre de 2026 (Primeros signos de recuperación)

Se reportó una leve mejoría en el Hospital General; su frecuencia cardíaca se mantuvo estable y no requirió reintubación.

28 de octubre de 2026 (Difusión de noticia falsa sobre su muerte)

El actor Alfredo Adame publicó en Instagram una esquela lamentando la supuesta muerte de la conductora tras recibir mensajes no verificados.

Horas después, su hija Alejandra de la Fuente y su asistente desmintieron categóricamente el fallecimiento y exigieron frenar los rumores. Adame retiró la esquela y reconoció que se trataba de una noticia falsa.

30 - 31 de octubre de 2026 (Salida de terapia intensiva)

Victoria de la Fuente concedió una entrevista en la que explicó que su madre estuvo aproximadamente dos semanas en cuidados intensivos con respiración mecánica y soporte para la presión arterial.

Anunció que Laura fue dada de alta de terapia intensiva (UCI) y trasladada a una habitación regular, empezando a comunicarse con normalidad y mostrando una franca mejoría.