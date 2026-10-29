Alfredo Adame relata por qué difundió la fake news sobre muerte de Laura Bozzo: ‘Me llegó un mensaje’

Alfredo Adame creyó que había recibido mensajes del asistente de Laura Bozzo sobre el supuesto fallecimiento de la conductora. (Foto: Cuartoscuro)

Alfredo Adame explicó por qué anunció falsamente la muerte de Laura Bozzo en sus redes sociales, una publicación que provocó polémica después de que se desmintió el supuesto fallecimiento de la conductora peruana, quien permanece hospitalizada.

El ‘Golden Boy’ señaló que recibió varios mensajes de WhatsApp durante la madrugada, en los que le informaron sobre la supuesta muerte de Bozzo. Sin embargo, la noticia era falsa y fue desmentida por Alejandra de la Fuente, hija de la presentadora.

Además, Adame habló sobre la relación que mantiene con Laura Bozzo y aseguró que conversó con un médico del hospital donde permanece internada, quien supuestamente le proporcionó información sobre su estado de salud.

¿Por qué Alfredo Adame publicó la falsa muerte de Laura Bozzo?

La polémica comenzó el miércoles 28 de octubre, cuando Alfredo Adame compartió en Instagram una esquela con la fotografía de Laura Bozzo, acompañada de un moño negro, flores blancas, veladoras y la frase Descansa en paz.

En la publicación, el actor lamentó el supuesto fallecimiento de la conductora de Laura en América y reconoció su trayectoria en la televisión, pese a las diferencias públicas que ambos mantuvieron durante años.

Sin embargo, el fallecimiento de Laura Bozzo no estaba confirmado. Poco después, Alejandra de la Fuente compartió un comunicado en el que desmintió la información y pidió evitar la difusión de rumores.

Tras la polémica, Alfredo Adame declaró ante los medios de comunicación que todo comenzó alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando recibió un mensaje que le informaba sobre la supuesta muerte de la presentadora.

“De repente en la mañana, a las 5 de la mañana me entra un mensaje en WhatsApp, donde yo pensé que era, incluso Aarón, llegué a pensar el asistente, donde me ponía: ‘Alfredo, falleció la señora Laura Bozzo’”.

El actor aseguró que aproximadamente 10 minutos después recibió otros 2 mensajes de personas que no conocía, quienes le comunicaron la misma noticia. Ante estos avisos, decidió publicar unas palabras de despedida.

Laura Bozzo Laura Bozzo está internada en Hospital General, en CDMX. (Foto ilustrativa con imágenes de Cuartoscuro.com).

“Incluso primero publiqué algo que decía: ‘Laurita hermosa’, o algo así, ‘siento mucho tu pérdida, que Dios te tenga en su gloria’”, expresó Adame.

Posteriormente, Adame vio los comunicados de la hija y del asistente de Laura Bozzo, quienes desmintieron su fallecimiento. Eliminó su publicación original y compartió la aclaración, aunque después también difundió una broma sobre la falsa noticia.

“Luego vi el comunicado de Aarón, donde dice que no, que es noticia falsa y todo, y luego, Laura y yo llevamos nuestras relaciones puro relajo, le puse: ‘No la dejaron entrar al cielo y la regresaron’”, indicó.

El actor defendió el tono de su publicación y aseguró que mantiene una relación cercana con Bozzo, a pesar de las polémicas que protagonizaron en el pasado.

“Yo con Laura la quiero, la adoro, hemos tenido mucho contacto, incluso mi representante consiguió que fuera a la Mansión VIP, la contrataran y todo”, puntualizó.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre el estado de salud de Laura Bozzo?

Además de explicar por qué difundió la noticia falsa, Alfredo Adame compartió información que, según su versión, recibió de un médico del hospital donde permanece internada Laura Bozzo.

El exparticipante de La Casa de los Famosos relató que el sábado anterior a sus declaraciones se encontró con uno de los directores médicos del hospital, quien le preguntó por la conductora y le describió una situación delicada.

“Me encontré a un doctor el sábado, que está en ese hospital, es uno de los directores médicos, y me dijo: ‘Oye, tu amiga Laura Bozzo’, y le digo: ‘¿Y cómo está?’, y me dice: ‘Está muy crítico, o sea, sí está muy mal’”.

El ‘Golden Boy’ añadió que, según lo que le comentó el médico, la conductora se encontraba intubada y en una condición que describió como una especie de estado vegetativo inducido.

“Está intubada a grado 5 ya cuando tienen en la boca, en todos lados, y está en estado, pues prácticamente una especie como de estado vegetal inducido”.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de Alfredo Adame y no cuentan con una confirmación médica independiente.

Laura Bozzo fue ingresada el pasado 13 de octubre en un hospital de Acapulco, después de presentar fuertes dolores abdominales. La conductora fue sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera duodenal perforada, que derivó en complicaciones de salud, entre ellas sepsis y neumonía.

Posteriormente, la presentadora fue trasladada al Hospital General de México, en la CDMX, para continuar con su tratamiento bajo vigilancia médica especializada.

De acuerdo con varios reportes, Laura Bozzo habría presentado una ligera mejoría durante su hospitalización, aunque su estado de salud continúa delicado.