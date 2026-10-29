Aleks Syntek confirma que se separó de su esposa: ‘No quiero hacerle daño, soy un hombre complicado’

Una historia de amor se termina: Aleks Syntek y Karen Coronado se separaron luego de estar 25 años casados y de tener dos hijos en común.

Así lo reveló el cantante durante una entrevista con Mariano Osorio, publicada en su canal de YouTube este 29 de octubre.

Según Aleks Syntek, es un “hombre complicado”, pero, a pesar de que la separación es un momento difícil, ellos terminaron agradecidos por el tiempo que compartieron.

Aleks Syntek Aleks Syntek ha dicho que quisiera ser como Elton John. (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre la separación de su esposa?

El polémico Aleks Syntek reveló que está separado de Karen Coronado, con quien estuvo casado durante 25 años. El cantante mexicano compartió que la decisión de terminar su relación fue complicada, pues considera que su trayectoria musical y las exigencias de su trabajo influyeron en el desgaste de su matrimonio.

“Yo estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie. Eres la primera persona a quien se lo digo porque no quiero hacerle daño, es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado y quiero que ella sea feliz”, declaró.

El intérprete de ‘Duele el amor’ también explicó que dedicó a su esposa la canción ‘Intocable’, pues considera que representa una despedida y el cierre de una etapa importante de su vida.

“Intocable es su lugar, yo no me voy con resentimiento, me voy con gratitud. Logramos cerrar un ciclo, no me fui enojado pateando los muebles, me fui dándole las gracias por lo que me dio. Es un recuerdo divino (...) Fue la mujer más luchadora que ha estado a mi lado”, dijo.

Al hablar de los motivos que influyeron en su separación, Syntek reconoció que su carrera profesional ocupó gran parte de su tiempo y que eso afectó los proyectos personales de Karen, hermana de Ingrid Coronado.

De acuerdo con el músico, su ritmo de trabajo no le permitió a su esposa desarrollar sus propios sueños y tener el espacio que necesitaba: “No le dejaba oxígeno a ella para respirar por mi trabajo, amarró sus sueños”.

¿Cómo fue la historia de amor de Aleks Syntek y su esposa?

El cantante Aleks Syntek y Karen Coronado se conocieron a mediados de la década de los 90 en un antro de la Ciudad de México llamado Bulldog, al que ella había entrado acompañada de su hermana, la conductora Ingrid Coronado.

Durante una entrevista para el podcast de Ingrid, el cantante recordó que se encontraba aburrido en el establecimiento y pensaba regresar a casa, hasta que vio a Karen bailando en una esquina. Se acercó a ella para conversar y posteriormente le pidió su número telefónico.

La esposa de Aleks Syntek es Karen Coronado, con quien estuvo casado 25 años. (Foto: Cuartoscuro)

Incluso contó que después se acercó a Ingrid Coronado para preguntarle qué posibilidades tenía de convertirse en novio de su hermana. La conductora, según recordó entre risas, no veía viable que ambos comenzaran una relación.

Aunque tuvieron ese primer acercamiento cuando Karen todavía era menor de edad, Syntek explicó que formalizaron su noviazgo cuando ella cumplió 18 años. Finalmente, la pareja se casó en 2001 mediante una ceremonia privada.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, Natalia y Matías, y compartieron distintos momentos de su vida familiar, aunque Karen se mantuvo alejada de los reflectores y de la exposición pública que acompañó la carrera del músico.

Además de su relación amorosa, Karen ha sido una figura importante en la trayectoria musical del artista, quien la ha descrito como su musa. Aleks Syntek hizo varias canciones dedicadas para ella, como ‘Tú necesitas’, ‘Una ventana al cielo’ y ‘Te soñé’.