El psiquiatra le prohibió viajar: ¿Qué trastorno tiene Aleks Syntek?

El pasado 15 de septiembre, Aleks Syntek protagonizó una discusión con algunos asistentes durante el concierto por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez. (Foto: Cuartoscuro)

El cantante Aleks Syntek reveló que fue diagnosticado con un trastorno psicótico no especificado, una condición de salud mental relacionada con alteraciones en la percepción e interpretación de la realidad.

El diagnóstico se conoció después de que el artista anunció que deberá posponer su gira por Europa para celebrar sus 35 años de trayectoria, debido a las recomendaciones de su psiquiatra.

La noticia llega casi un mes después de la polémica que protagonizó durante su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, donde regañó y discutió con algunos de los asistentes.

Los videos de aquella presentación provocaron especulaciones sobre un supuesto brote psicótico. Ahora, el intérprete de Duele el amor compartió una constancia médica firmada por el psiquiatra Luis Solís Rojas, quien le recomendó evitar los viajes en avión hasta diciembre de 2026 para favorecer su recuperación.

Aleks Syntek Aleks Syntek compartió la carta de su psiquiatra a través de sus redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué es el trastorno psicótico que le diagnosticaron a Aleks Syntek?

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (NIMH), la psicosis es un conjunto de síntomas que afectan la manera en que una persona percibe e interpreta la realidad. Quienes experimentan estos episodios pueden tener dificultades para distinguir entre lo que ocurre a su alrededor y determinadas percepciones o creencias.

La psicosis no constituye por sí misma una enfermedad específica, ya que puede aparecer como parte de distintos trastornos mentales o asociarse con otras condiciones médicas.

En el caso de Aleks Syntek, la constancia emitida el pasado 4 de octubre de 2026 establece el diagnóstico de trastorno psicótico no especificado, identificado con el código 6A2Z de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta clasificación corresponde a la categoría de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios no especificados. Se utiliza cuando se identifica un cuadro dentro de este grupo de enfermedades, pero no se establece una categoría diagnóstica más precisa.

Sin embargo, este diagnóstico no significa necesariamente que el paciente tenga esquizofrenia, ya que los síntomas psicóticos pueden presentarse en diferentes trastornos de salud mental y no son exclusivos de esta enfermedad.

Entre las principales manifestaciones de la psicosis, el NIMH y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos identifican:

Alucinaciones

Delirios

Pensamiento desorganizado

Alteraciones del lenguaje

Cambios en el comportamiento

Aislamiento social

Problemas del sueño

Los síntomas pueden variar de una persona a otra, tanto en sus manifestaciones como en su intensidad. Además, algunos de ellos también pueden presentarse en otros trastornos de salud mental, por lo que es necesaria una evaluación médica para establecer un diagnóstico preciso.

Aleks Syntek Tras el diagnóstico, Aleks Syntek reveló que mantendrá sus conciertos en México. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿Qué provoca un trastorno psicótico y cómo puede tratarse?

El NIMH explica que la psicosis no tiene una causa única. Su aparición puede estar relacionada con diferentes factores genéticos, biológicos y ambientales, así como con determinadas enfermedades.

Entre los factores que pueden intervenir se encuentran la predisposición genética, algunas alteraciones del funcionamiento cerebral, experiencias traumáticas, situaciones de estrés intenso y la privación prolongada del sueño.

Los síntomas psicóticos también pueden aparecer en personas con esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión grave. En otros casos, pueden relacionarse con el consumo de determinadas sustancias, algunos medicamentos o enfermedades neurológicas.

En cuanto al tratamiento, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) señala que la atención puede incluir medicamentos antipsicóticos, intervenciones psicológicas y apoyo familiar, según las características y necesidades del paciente.

Los medicamentos antipsicóticos pueden ayudar a controlar síntomas como las alucinaciones y los delirios. Mientras que la psicoterapia proporciona herramientas para comprender estas experiencias, afrontar las dificultades asociadas con el trastorno y favorecer la recuperación del paciente.

¿Cómo surgió la polémica sobre la salud mental de Aleks Syntek?

Las especulaciones sobre la salud mental del cantante comenzaron después de su presentación del 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, durante las celebraciones por el Grito de Independencia.

En aquel concierto, Syntek protagonizó varios intercambios verbales con asistentes, cuestionó las preferencias musicales de parte del público y expresó su molestia por las críticas que recibió durante los últimos años.

Los videos de la presentación circularon en redes sociales y algunos usuarios comenzaron a señalar que el músico podría atravesar un supuesto brote psicótico.

Días después, el intérprete respondió a los cuestionamientos y explicó que durante el concierto algunas personas lanzaron objetos que, según su versión, pusieron en riesgo a niños y adultos mayores. También reconoció que se encontraba alterado por lo sucedido.

En medio de las críticas, el cantante compartió un mensaje en Instagram:

“Por fa, no se preocupen, el tiempo me dará la razón. Sólo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta”, explicó.

Casi un mes después, el 13 de octubre, Syntek hizo público el diagnóstico emitido por su psiquiatra, al explicar que deberá posponer las presentaciones del Total Syntek Tour previstas en España, Alemania, Reino Unido e Irlanda.

“El doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía. Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito”, explicó en un video publicado en sus redes sociales.