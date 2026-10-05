Con concierto de Aleks Syntek: ¿Dónde y cuándo es el Festival del Chocolate?

Estos son los detalles del Festival del Chocolate con concierto de Aleks Syntek incluido. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

El chocolate tendrá su festival y este año llega acompañada de música. El evento ya tiene fechas confirmadas y una de las presentaciones más destacadas Aleks Syntek, quien se suma a las actividades de este evento gastronómico dedicado al cacao.

La edición 15 del festival se realizará durante noviembre en Villahermosa, Tabasco, con una programación que contempla actividades gastronómicas, culturales, artísticas y relacionadas con la producción de cacao. Las autoridades estatales también adelantaron que esperan superar los 352 mil visitantes.

El Festival del Chocolate se realiza en Tabasco y en 2026 presenta su edición "Maridajes". (Foto: Captura)

¿Dónde y cuándo será el Festival del Chocolate 2026?

El Festival del Chocolate Tabasco 2026 se lleva a cabo del jueves 12 al lunes 16 de noviembre en el Parque Dora María, en Villahermosa, Tabasco.

Para esta edición, las actividades principales estarán distribuidas entre las zonas 2 y 3 del recinto. La organización decidió dedicar la zona 2 al cacao y la zona 3 al chocolate, con diferentes espacios y experiencias para los asistentes.

El festival llega a su 15 aniversario bajo el lema “15 años de encuentros” y reunirá a productores, chocolateros, chefs y visitantes alrededor de uno de los productos que integran la identidad gastronómica de Tabasco.

Además de las actividades relacionadas con el chocolate, el programa contempla la participación de representantes de diferentes países, entre ellos Belice, Guatemala y Honduras, así como chefs reconocidos que formarán parte de las actividades gastronómicas.

¿Cuándo se presentará Aleks Syntek en el Festival del Chocolate?

Una de las principales novedades anunciadas este 5 de octubre es el del concierto de Aleks Syntek, quien ofrecerá una presentación el domingo 15 de noviembre dentro de las actividades del Festival del Chocolate 2026.

El cantante se presentará en el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco Dora María, donde llevará su espectáculo relacionado con su trayectoria musical. El propio Syntek confirmó su participación mediante un mensaje en video presentado durante la conferencia encabezada por el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

Por ahora, no se ha informado oficialmente el horario del concierto, por lo que será necesario esperar a la publicación del programa correspondiente para conocer la hora exacta.

“Amigos de Tabasco, voy a estar con ustedes celebrando 35 años de carrera con todas mis canciones y mis éxitos, pasémosla increíble con toda la energía entre chocolate y rock and roll”, declaró Aleks Syntek en un video donde confirmó su presentación.

¿Qué actividades habrá en el Festival del Chocolate 2026?

El festival gastronómico contará con más de 240 actividades relacionadas con la comida, la cultura, el arte y el cacao. La propuesta busca que los asistentes no solamente conozcan diferentes productos derivados del chocolate, sino también la historia y el proceso relacionado con el cacao.

Entre las actividades ya anunciadas se encuentran diferentes experiencias gastronómicas y encuentros con chefs, además de eventos de entretenimiento, como el desfile de modas.

El programa contempla también una velada romántica el 13 de noviembre, con la participación del grupo Tiempo en Contra, mientras que el 14 de noviembre se realizará una cena de maridaje con el cantautor Carlos Macías.

Para esta edición también se planteó una nueva distribución del espacio, con cinco “reinos” que estarán identificados con nombres relacionados con la cultura y naturaleza de Tabasco: Xokol, Chol, Yaguar, Kaawak y Olm.

Los asistentes también podrán encontrar las experiencias “Origen” y “Choco Pasaporte”, el cual al llenarlo puedes intercambiarlo por sorpresas y recompensas. Este se obtiene mediante un registro en la página oficial del Festival del Chocolate. Además, puedes disfrutar de las diferentes propuestas de productores del cacao.