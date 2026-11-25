Julio César Chávez defendió su lugar en la historia del boxeo mexicano y aseguró que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no podrá superarlo como el mejor pugilista del país. Aunque reconoció la trayectoria del tapatío y sus campeonatos mundiales, el llamado ‘Gran Campeón Mexicano’ dejó claro que no piensa cederle el primer puesto.

Las declaraciones del excampeón mundial ocurrieron durante la ceremonia de los Victory Prize 2026, celebrada en la Ciudad de México, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria deportiva.

Julio César Chávez mencionó que 'Canelo' Álvarez será uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. (Foto: Cuartoscuro) (Adolfo Vladimir)

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre ‘Canelo’ Álvarez?

En una entrevista con ESPN, la leyenda Julio César Chávez habló sobre la comparación entre ambos boxeadores y destacó que pertenecen a generaciones diferentes.

“Saúl ‘Canelo’ Álvarez va a estar entre los mejores peleadores de la historia de México, pero no será el mejor, el número uno soy yo”, afirmó.

El papá de Julio Chávez JR. consideró que Saúl Álvarez merece estar entre los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, aunque descartó que pueda ocupar el primer lugar de esa clasificación.

El excampeón explicó que no es sencillo comparar sus carreras debido a las diferencias entre épocas, estilos de pelea y rivales.

“Canelo es un gran boxeador, que hay que valorarlo. Es extraordinario cómo pelea. A mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta, pero es lo que hay y hay que apoyarlo”, expresó.

Además, el excampeón se refirió a la posibilidad de que el tapatío protagonice una pelea en el Estadio Azteca antes de retirarse. Chávez aseguró que le gustaría que su compatriota superara el récord de asistencia que estableció en ese recinto durante su combate contra Greg Haugen, en 1993, cuando reunió a 132 mil 274 espectadores.

'Canelo' Álvarez es uno de los boxeadores mexicanos más destacados de la actualidad. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuáles son los números de Julio César Chávez en el boxeo?

Julio César Chávez construyó una de las carreras más destacadas del pugilismo mexicano entre 1980 y 2005. Durante su trayectoria profesional tuvo 115 combates, con un balance de 107 victorias, seis derrotas y dos empates.

De acuerdo con los registros de su carrera, el sonorense consiguió 86 triunfos por nocaut y protagonizó una racha de 87 victorias consecutivas, una de las marcas más reconocidas del boxeo profesional.

La primera derrota de Julio César Chávez llegó en enero de 1994, cuando enfrentó al estadounidense Frankie Randall, después de permanecer invicto durante más de una década.

Entre sus principales logros también destacan los campeonatos mundiales que consiguió en tres divisiones: superpluma, ligero y superligero. Estos resultados consolidaron su apodo de ‘El Gran Campeón Mexicano’ y lo convirtieron en una referencia entre los pugilistas nacionales.

¿Cuál es el récord de Canelo Álvarez y cuántas peleas ha perdido?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene un récord profesional de 64 victorias, tres derrotas y dos empates en 69 combates. De sus triunfos, 39 fueron por la vía del nocaut.

El boxeador jalisciense tuvo su primera derrota ocurrió el 14 de septiembre de 2013, cuando enfrentó al estadounidense Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas. El resultado fue una decisión mayoritaria a favor del estadounidense.

Casi nueve años después, el 7 de mayo de 2022, el mexicano volvió a caer frente al ruso Dmitry Bivol, quien lo venció por decisión unánime en un combate por el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Su tercera derrota ocurrió el 13 de septiembre de 2025, cuando enfrentó a Terence Crawford en Las Vegas. El estadounidense ganó por decisión unánime y le quitó los campeonatos indiscutidos de peso supermediano.

Sin embargo, Canelo regresó a la senda del triunfo el 31 de octubre de 2026, cuando venció a Christian Mbilli por decisión unánime en Arabia Saudita y recuperó el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).