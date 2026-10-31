‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli EN VIVO: ¿A qué hora es la pelea HOY y dónde verla en México?

Saúl 'Canelo' Álvarez buscará recuperar su campeonato mundial supermedio del CMB, luego de perderlo hace más de un año ante el estadounidense Terence Crawford. (Foto: DAZN)

¡Una nueva oportunidad para recuperar la corona! Saúl ‘Canelo’ Álvarez vuelve a ponerse los guantes en una pelea que representa mucho más que su regreso al cuadrilátero. El mexicano enfrenta a Christian Mbilli, campeón invicto que llega dispuesto a defender su título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y demostrar que puede vencer a una de las figuras más reconocidas del boxeo.

El combate tiene como escenario Riad, Arabia Saudita, donde ‘Canelo’ busca dejar atrás su derrota ante Terence Crawford de hace poco más de un año y recuperar un cinturón mundial. Sin embargo, el tapatío tiene enfrente a un rival de 31 años que destaca por su presión constante y que consiguió 24 de sus 29 victorias por la vía del nocaut.

Además del campeonato en juego, Saúl ‘Canelo’ Álvarez busca demostrar que todavía pertenece a la élite del boxeo mundial antes de comenzar a planear su retiro del cuadrilátero. Por su parte, Christian Mbilli encara uno de los mayores desafíos de su carrera, con la oportunidad de consolidarse entre las principales figuras de la división supermediano.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver ‘Canelo’ vs. Mbilli en México?

La pelea entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli se celebra este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, como combate estelar de la función México vs. el Mundo, que reúne a boxeadores mexicanos frente a rivales internacionales.

En México, la transmisión comienza a las 11:00 horas, mientras que la pelea estelar está prevista aproximadamente para las 15:00 horas. El horario del combate principal puede variar según la duración de los enfrentamientos anteriores.

Fecha : sábado 31 de octubre.

: sábado 31 de octubre. Sede : Riad, Arabia Saudita.

: Riad, Arabia Saudita. Inicio de transmisión : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Horario aproximado de ‘Canelo’ vs. Mbilli : 15:00 horas.

: 15:00 horas. Transmisión en México : DAZN y TV Azteca.

: DAZN y TV Azteca. Zona horaria: tiempo del centro de México.

¿Qué peleas integran la cartelera de ‘Canelo’ vs. Mbilli?

La pelea de ‘Canelo’ encabeza una cartelera que también cuenta con la participación de otros representantes del boxeo mexicano, como Jaime Munguía, Rafael ‘Divino’ Espinoza y Lindolfo Delgado, quienes buscan poner en alto el nombre de México ante pugilistas de distintas nacionalidades en Arabia Saudita.

Entre los enfrentamientos anunciados destacan:

Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli: campeonato mundial supermediano del CMB.

Jaime Munguía vs. Nikita Zon: peso supermediano.

Rafael ‘Divino’ Espinoza vs. Lorenzo Parra: peso pluma.

Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov: peso superligero.

David Picasso vs. Carl Jammes Martin: peso supergallo.

¿Cómo llega Saúl ‘Canelo’ Álvarez a la pelea contra Mbilli?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa al cuadrilátero con un récord de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, incluidos 39 triunfos por nocaut. El mexicano busca recuperar un campeonato mundial después de perder sus cinturones supermedianos frente a Terence Crawford.

Su último combate fue el 13 de septiembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime ante Crawford en Las Vegas. Posteriormente, el tapatío se sometió a una cirugía de codo que lo mantuvo fuera de la actividad profesional.

Para su regreso, Álvarez realizó una preparación distinta a la de sus anteriores compromisos. El mexicano trasladó parte de su campamento a Gandía, España, donde trabajó con el equipo de Oleksandr Usyk, campeón mundial de peso pesado, con especial atención al acondicionamiento físico y la recuperación.

El cambio también responde a la necesidad de adaptarse a los horarios de Arabia Saudita. Durante su anterior presentación en ese país, ante William Scull, ‘Canelo’ tuvo que combatir en un horario poco habitual debido a la programación de la función.

Sobre su enfrentamiento con Mbilli, Álvarez reconoce que el campeón es un boxeador que presiona constantemente y lanza una gran cantidad de golpes. Por ello, la resistencia física ocupa un lugar importante en su preparación, especialmente ante un rival que acostumbra tomar la iniciativa.

Antes de su derrota frente a Crawford, ‘Canelo’ acumuló 3 victorias consecutivas por decisión unánime. En mayo de 2025 venció al cubano William Scull en Arabia Saudita; en septiembre de 2024 superó al puertorriqueño Edgar Berlanga y, en mayo de ese mismo año, derrotó a su compatriota Jaime Munguía.

¿Cómo llega Christian Mbilli a la pelea contra ‘Canelo’ Álvarez?

El camerunés Christian Mbilli llega como campeón mundial supermediano del CMB, con un récord de 29 victorias, ninguna derrota y 1 empate. El pugilista de 31 años representó a Francia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y desarrolló buena parte de su carrera profesional en Canadá.

Mbilli conquistó el campeonato interino supermediano del CMB tras derrotar por nocaut al polaco Maciej Sulecki en el primer asalto. Esa victoria fue clave en su camino hacia el reconocimiento como campeón mundial de la división.

Su último combate, sin embargo, terminó con un empate por decisión dividida frente a Lester Martínez en septiembre de 2025. Aquella pelea, pactada a 10 asaltos, representó uno de los compromisos más exigentes de su trayectoria profesional.

Tras la salida de Terence Crawford de la división, el CMB reconoció a Mbilli como campeón mundial, por lo que el enfrentamiento ante ‘Canelo’ representa su primera defensa del cinturón.

Antes de la pelea, Christian Mbilli aseguró que ‘Canelo’ Álvarez ya no tiene el mismo nivel que mostró hace 5 años. El camerunés confía en aprovechar esa situación para vencer al mexicano, conservar su campeonato mundial y mantener su invicto en el boxeo profesional.