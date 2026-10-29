Semana 8 de la NFL 2026: ¿A qué hora y dónde ver todos los partidos EN VIVO en México?

La Semana 8 de la NFL será el enfrentamiento entre Minnesota Vikings y Detroit Lions, rivales directos por el liderato de la NFC Norte. (Foto: AP, ChatGPT)

El invicto de Minnesota Vikings estará en juego, mientras que Kansas City Chiefs buscará recuperarse de su primera derrota y varios equipos intentarán escalar posiciones en una Semana 8 de la NFL 2026 marcada por duelos divisionales decisivos rumbo a los playoffs.

La temporada de la NFL se acerca a su primera mitad después de una séptima jornada que dejó resultados inesperados, como el descalabro de Kansas City Chiefs por 20-3 en su visita a Seattle Seahawks y la victoria de Atlanta Falcons sobre San Francisco 49ers, que también perdió su condición de invicto.

Después de siete semanas, Minnesota Vikings es el único equipo que mantiene el paso perfecto, con registro de 6-0. Los Vikings enfrentarán a Detroit Lions, uno de sus rivales directos en la División Norte de la Conferencia Nacional (NFC), en un partido que pondrá a prueba su defensiva y su liderato divisional.

¿Cuándo y dónde ver la Semana 8 de la NFL 2026?

La actividad comienza este jueves 29 de octubre con el enfrentamiento entre Carolina Panthers y Green Bay Packers en el tradicional Thursday Night Football. La jornada terminará el lunes 2 de noviembre con Chicago Bears frente a Seattle Seahawks.

Los partidos de la Semana 8 se podrán seguir a través de NFL Game Pass, disponible en DAZN. Además, algunos encuentros tendrán transmisión por televisión abierta a través de Nu9ve y por streaming en Disney+, de acuerdo con la programación anunciada por NFL México.

¿Cómo llegan los equipos a la Semana 8 de la NFL?

La Semana 8 de la NFL se inaugura con el duelo entre Carolina Panthers y Green Bay Packers en Lambeau Field. Los Panthers buscarán recuperarse de la contundente derrota por 43-13 frente a Tampa Bay Buccaneers, mientras que los Packers intentarán retomar el camino de la victoria después de caer 20-17 ante Detroit Lions.

La jornada dominical arranca con uno de los encuentros más atractivos del calendario con el Baltimore Ravens frente a Buffalo Bills. Josh Allen lidera una ofensiva que promedia 32.8 puntos por partido, mientras que Baltimore acumula 2 derrotas consecutivas y está pendiente de la recuperación de Lamar Jackson por una lesión de tobillo.

Cincinnati Bengals buscará mantenerse entre los protagonistas de la AFC Norte cuando reciba a Tennessee Titans. Los Bengals vienen de derrotar 35-13 a Baltimore Ravens, con una actuación sobresaliente del quarterback Joe Burrow, quien lanzó 4 pases de touchdown. Mientras que Tennessee, atraviesa un momento complicado de la temporada, con 6 derrotas en 7 encuentros, y buscará recuperarse después de caer 27-24 ante Cleveland Browns.

Los Dallas Cowboys intentarán recuperar terreno en la División Este de la Conferencia Nacional (NFC) después de conseguir una victoria por 38-21 frente a Philadelphia Eagles. Dak Prescott lanzó 3 pases de touchdown y los Cowboys acumularon 204 yardas por vía terrestre. Su próximo rival será Arizona Cardinals, que perdió 30-16 ante Denver Broncos y necesita una victoria para mejorar su posición en la NFC Oeste.

Minnesota Vikings buscará mantener el invicto ante Detroit Lions

Uno de los partidos más importantes de la Semana 8 será el enfrentamiento entre Minnesota Vikings y Detroit Lions, rivales directos por el liderato de la NFC Norte. Minnesota es el único equipo que permanece invicto en la temporada de la NFL, con 6 victorias en 6 partidos y una sólida defensiva que permite un promedio de apenas 12.3 puntos por encuentro.

Detroit intentará terminar con esa racha después de vencer 20-17 a Green Bay, con 303 yardas y 2 pases de touchdown de Jared Goff, ambos para el receptor abierto Jameson Williams. Además, los Lions acumulan 3 victorias como locales.

Minnesota Vikings es el único equipo de la NFL que mantiene el invicto en la temporada. (Foto: AP)

Jacksonville Jaguars regresará de su semana de descanso para enfrentar a Indianapolis Colts en un duelo directo de la AFC Sur. Los Jaguars cuentan con una defensiva que permite un promedio de 17.3 puntos por encuentro, mientras que Indianapolis acumula 3 derrotas consecutivas y buscará recuperarse después de caer 16-10 ante Minnesota Vikings.

Las Vegas Raiders y New York Jets también necesitan una victoria para recuperar terreno. Los Raiders comenzaron la temporada con 3 triunfos, pero ahora acumulan 4 derrotas consecutivas. Los Jets tampoco atraviesan su mejor momento después de perder 28-25 frente a Miami Dolphins, equipo que apenas consiguió su primera victoria de la campaña.

Otro de los duelos divisionales más importantes será el de Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers, que comparten el liderato de la AFC Norte con marca de 5-2. Cleveland ganó el primer enfrentamiento de la temporada por 27-24 y viene de conseguir otra victoria por el mismo marcador ante Tennessee. Pittsburgh buscará la revancha después de derrotar 16-10 a New Orleans Saints en París, con una actuación destacada de Jaylen Warren.

Atlanta Falcons visitará a Tampa Bay Buccaneers después de terminar con el invicto de San Francisco 49ers. Los Falcons ganaron 29-20 con 3 pases de touchdown de Michael Penix Jr. y una defensiva que provocó 4 pérdidas de balón. Tampa Bay también llega con impulso después de aplastar 43-13 a Carolina, con Baker Mayfield al frente de su ofensiva.

En los partidos de la tarde, Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams protagonizarán un enfrentamiento entre los 2 equipos que comparten el SoFi Stadium. Los Chargers todavía buscan su primera victoria de la temporada después de 6 derrotas, mientras que los Rams intentarán mantener el impulso tras vencer 35-21 a Las Vegas Raiders.

Pittsburgh Steelers tendrá duelo divisional clave ante Cleveland Browns. (Foto: EFE)

Patrick Mahomes y los Chiefs a reponerse en el duelo divisional ante Denver

Kansas City Chiefs intentará recuperarse de su primera derrota de la temporada cuando visite a Denver Broncos, uno de sus rivales directos en la AFC Oeste. Los Chiefs perdieron 20-3 frente a Seattle Seahawks, en un partido donde Patrick Mahomes lanzó para apenas 165 yardas y su ofensiva no consiguió touchdowns.

Denver llega con 3 victorias consecutivas después de vencer 30-16 a Arizona Cardinals y buscará aprovechar su condición de local para superar a Kansas City en la clasificación divisional. Sin embargo, los Chiefs ganaron el primer enfrentamiento entre ambos equipos por 31-10, por lo que los Broncos también tendrán la oportunidad de cobrar revancha.

New England Patriots enfrentará a Miami Dolphins después de perder 30-24 contra Chicago Bears, resultado que terminó con una racha de 3 victorias consecutivas. Drake Maye lanzó para 321 yardas y 2 touchdowns, pero también sufrió una intercepción en la zona de anotación. Miami intentará conseguir su segundo triunfo consecutivo.

El domingo por la noche, Philadelphia Eagles visitará a Washington Commanders en otro enfrentamiento de la NFC Este. Los Eagles acumulan 5 derrotas consecutivas y enfrentan problemas ofensivos por la lesión de Jalen Hurts. Washington tampoco atraviesa su mejor momento, con la baja de Terry McLaurin por una lesión de rodilla, y buscará la revancha después de perder 24-22 el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

Finalmente, Chicago Bears y Seattle Seahawks protagonizarán el Monday Night Football. Los Bears llegan después de vencer 30-24 a New England Patriots, con Caleb Williams como una de sus principales figuras ofensivas. Seattle, actual campeón del Super Bowl, buscará mantener el impulso después de terminar con el invicto de Kansas City, al que limitó a 213 yardas totales. Los Seahawks también cuentan con Jaxon Smith-Njigba, líder de la NFL con 867 yardas por recepción.