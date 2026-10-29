Edna Elena Vega recibirá reconocimiento en 6° Seminario Notarial de Vivienda

El seminario tendrá una modalidad presencial y en línea.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, recibirá un reconocimiento durante el 6° Seminario Notarial de Vivienda, organizado por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

El encuentro se llevará a cabo este viernes 30 de octubre, a partir de las 8:30 horas, y reunirá a participantes para dialogar sobre los temas que forman parte de la agenda de vivienda en México.

De acuerdo con la convocatoria difundida por el Colegio, la entrega del reconocimiento a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) será uno de los momentos centrales de esta sexta edición.

El seminario tendrá una modalidad presencial y en línea. La sede será el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, ubicado en Paseo de la Reforma 454, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Las personas interesadas en participar pueden registrarse a través del sitio oficial del organismo: www.notariadomexicano.org.mx.

El programa es el siguiente: