‘Niggas in’… California: Jay Z tocará en el medio tiempo del Super Bowl 2027

¡Oficial! Después de rumores se confirmó la presentación de Jay Z en el Super Bowl 2027. (Foto: AP/SB/Freepik)

Jay-Z cambiará el estudio de grabación y los escenarios de sus giras por uno de los espectáculos musicales más vistos del mundo. El rapero estadounidense fue confirmado como el artista principal del medio tiempo del Super Bowl LXI (2027).

El anuncio se realizó este lunes 26 de octubre durante la transmisión de Monday Night Football. La NFL, Apple Music y Roc Nation dieron a conocer la participación del músico, quien además ha desempeñado un papel clave en la selección y producción de los espectáculos de medio tiempo desde que su compañía firmó una alianza con la liga en 2019.

La elección marca un cambio para el artista, acostumbrado a trabajar detrás de escena en la organización de este espectáculo. Ahora será él quien ocupe el escenario principal durante el medio tiempo del Super Bowl.

¿Cuándo es el Super Bowl 2027?

El Super Bowl LXI se lleva a cabo el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, en el área metropolitana de Los Ángeles.

El encuentro definirá al campeón de la temporada 2026 de la NFL y contará con el tradicional espectáculo musical de medio tiempo, que cada año reúne a algunas de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento.

La presentación de Jay-Z formará parte de la edición número 61 del campeonato. Por ahora, el anuncio confirma al rapero como artista principal, pero no se han dado a conocer detalles sobre el repertorio ni sobre posibles invitados especiales.

El cantante Jay Z está en la empresa Rock Nation, que se dedica a la organización del show del medio tiempo del Super Bowl en alianza con la NFL. (Foto: EFE) (JOHN MABANGLO/EFE)

¿Quién es Jay-Z?

Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Corey Carter, es un rapero, compositor, productor musical y empresario estadounidense originario de Brooklyn, Nueva York. Es considerado una de las figuras más influyentes del hip-hop, tanto por su trayectoria artística como por sus negocios en la industria del entretenimiento.

Su carrera discográfica comenzó a ganar reconocimiento con Reasonable Doubt, su álbum debut publicado en 1996. Posteriormente lanzó producciones como The Blueprint y The Black Album, con las que consolidó su lugar en la música estadounidense.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, incluidos premios Grammy, y ha colaborado con artistas de distintos géneros. También ha desarrollado proyectos empresariales y fundó Roc Nation, compañía dedicada a la gestión de artistas, la producción musical y el entretenimiento deportivo.

En 2019, Roc Nation firmó una alianza con la NFL para asesorar a la liga en materia de entretenimiento musical y participar en la producción de eventos, incluido el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Desde entonces, la compañía ha estado vinculada a presentaciones de artistas como Jennifer Lopez y Shakira, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar y Bad Bunny.

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