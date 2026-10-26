Muere ‘Komanche’, streamer salvadoreño, a los 30 años en Monterrey

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como ‘Komanche’, murió a los 30 años en México, según confirmó su representante a través de Instagram, donde citó a la familia del creador de contenido como fuente.

El creador centroamericano, que contaba con cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 881 mil en Instagram, fue hallado sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Komanche?

Byron Reyes, representante del streamer, publicó un mensaje en Instagram en el que confirmó la noticia y lamentó la muerte del creador de contenido. En su publicación, también destacó que Gómez tenía varios proyectos en marcha y que “siempre quiso a su país de manera increíble”.

Reyes agregó: “El ‘bullying’ a cualquier escala no es un juego”. Aunque de momento no se ha hecho oficial la causa de muerte, el periódico La Jornada reporta que el fallecimiento se habría dado por suicidio.

“Lograste lo que ningún salvadoreño ha conseguido en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman; los que en serio te conocíamos sabemos la increíble persona que eras”, reconoció el representante.

El 19 de octubre, el creador escribió en X: “Los días simplemente no mejoran”. En una de sus últimas transmisiones, aseguró que tenía una gran ilusión por un videojuego en puerta: “Yo no me he ido porque quiero jugar el p**o GTA (VI), el GTA es lo único que me mantiene vivo, el GTA y el Zelda (Ocarina of Time); lo estoy alargando para llegar (...) ni las pastillas que me da el psiquiatra están haciendo tanto efecto”.

¿Quién era Komanche, streamer salvadoreño?

Carlos Mauricio Gómez construyó su popularidad en internet bajo el nombre de Komanche. El salvadoreño era conocido por participar en eventos digitales de habla hispana y por su actividad en plataformas como YouTube, Instagram y Twitch.

Uno de sus proyectos más conocidos fue la organización de los Squid Craft Games, una competencias de Minecraft inspirada en la serie El juego del calamar. El evento reunió a creadores de contenido populares, entre ellos AuronPlay y El Rubius, y alcanzó una amplia repercusión en Twitch.

Komanche también estaba contemplado entre los participantes de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos.

Sin embargo, su combate fue cancelado después de que el propio streamer revelara su participación antes de tiempo, incumpliendo un acuerdo de confidencialidad, según información recuperada por la agencia EFE.

Comunidad de streamers y creadores lamentan la muerte de Komanche

Tras hacerse público el deceso, la comunidad de streamer y creadores enviaron sus condolencias. Uno de ellos fue Westcol, quien pidió “prudencia” para sus amigos y familiares.

Otros creadores que se expresaron públicamente fueron Vegeta777, aXo, Nexxuz, Spreen o Fernanfloo.

El español AuronPlay relató en una publicación en Instagram que, apenas hace 4 días, estuvieron hablando y le agradeció por haber cambiado sus planes tras La Velada del Año para quedarse con él unos días para hacerlo sentir mejor.