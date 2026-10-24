Ramón Ayala Jr. se entrega a las autoridades tras denuncia de presunta agresión sexual: ¿Qué se sabe?

Hasta este momento, el ‘Rey del acordeón’ no ha hablado sobre la situación legal a la que se enfrenta su hijo. (Foto: Cuartoscuro)

Ramón Ayala Jr., hijo del ‘Rey del acordeón’, se entregó a las autoridades de Texas, Estados Unidos, luego de ser acusado de presunta agresión sexual, hostigamiento y maltrato laboral por exempleados de su banda, Los Bravos del Norte.

La noticia fue compartida por el abogado Tony Buzbee, quien representa a los tres exempleados que procedieron legalmente contra el hijo de Ramón Ayala: “En respuesta a múltiples preguntas, puedo informar que Ramon Ayala Jr. se entregó”, escribió en un comunicado compartido en redes sociales.

Buzbee, conocido por llevar decenas de denuncias contra Sean ‘Diddy’ Combs, también informó que Ayala Jr. se encuentra en la etapa inicial del proceso legal, en el que se le señala como presunto responsable de un cargo relacionado con el caso de John Doe.

¿Qué se sabe sobre el caso de Ramón Ayala Jr.?

Tony Buzbee compartió que las autoridades de Texas solicitaron una orden de aprehensión contra Ramón Cobarrubias Rodríguez, nombre completo del músico, la cual se cumplimentó una vez que el propio artista se entregó al Departamento de Policía de Hidalgo.

“Posteriormente, fue acusado de agresión sexual, un delito grave de segundo grado”, indica un texto que publicó el abogado. Además, se señala que se otorgaron medidas de protección urgentes a la víctima.

Buzbee explicó que el cargo que enfrenta actualmente corresponde al caso de John Doe, uno de los primeros exempleados en denunciar de manera anónima. Sin embargo, el defensor recordó que son tres los excolaboradores afectados en total.

El portal Valley Central, que logró acceder a los documentos judiciales, explica que, después de presentarse ante las autoridades, Ayala Jr. fue ingresado a la cárcel del condado de Hidalgo.

Ramón Ayala se enfrenta a una demanda millonaria. (Foto: Cuartoscuro) (Enrique Ordoñez)

El músico pasó muy poco tiempo en prisión, debido a que, según el portal, pagó una fianza de 2 mil dólares. Además, se fijaron las fechas para sus próximas audiencias por las denuncias de los tres excolaboradores de Los Bravos del Norte.

El portal también se puso en contacto con el abogado de Ayala Jr., Ray Thomas, quien recordó que, por ahora, solo existen acusaciones contra su cliente, por lo que agradeció la existencia de un proceso penal que les permita presentar pruebas para su defensa.

“Agradecemos la oportunidad de someter estas acusaciones al escrutinio de un tribunal, donde se pondrá a prueba la credibilidad de [John Doe], se interrogará a los testigos bajo juramento y las pruebas —no los titulares sensacionalistas de Buzbee— determinarán el resultado (...) La verdad pronto saldrá a la luz”, afirmó.

Por su parte, Tony Buzbee agradeció la manera en la que actuaron las autoridades: “Que las autoridades hayan actuado es un paso positivo. Cooperaremos según proceda para asegurar que se haga justicia”, añadió.

¿De qué acusan al hijo de Ramón Ayala?

En la demanda presentada por John Doe, quien trabajó como “personal de apoyo” para tomar fotografías y videos, el exempleado afirma haber vivido “actos sexuales no consentidos, humillaciones y abuso de autoridad”.

Entre las agresiones que se describen en la denuncia se encuentra un episodio en el que, presuntamente, Ramón Ayala Jr. retuvo al fotógrafo sin su consentimiento y le quitó los zapatos a la fuerza.

La demanda afirma que estas conductas eran conocidas por los otros miembros de la banda; sin embargo, no habrían hecho nada para evitar que los abusos siguieran ocurriendo.

Por este motivo, la denuncia también incluye a Ramón Ayala, el ‘Rey del acordeón’, por supuesta negligencia. Ante los presuntos maltratos, que, de acuerdo con la defensa, abarcan daños morales y psicológicos, se solicitan 25 millones de dólares como compensación.

¿Qué ha dicho Ramón Ayala sobre las acusaciones contra su hijo?

Tras la primera denuncia, Ramón Ayala compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que afirmó que con el proceso penal solo buscan “sacar ventaja y manchar el legado de un artista que salió de la nada con humildad, esfuerzo y sacrificio”.

Además, en una conferencia de prensa, Ray Thomas, el abogado defensor de los músicos, aseguró que con la denuncia se busca un beneficio económico y afirmó que los comportamientos eran únicamente bromas.

“Déjenme darles el contexto de lo que realmente trata todo esto: el intento de extorsión de Tony Buzbee contra don Ramón Ayala”, dijo, de acuerdo con declaraciones retomadas por el diario El País.