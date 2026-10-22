Poncho de Nigris denuncia la filtración de fotos suyas desnudo: ‘Voy a llegar a las últimas consecuencias’

Tras la denuncia por la difusión de las fotos, usuarios de redes sociales le recomendaron a Poncho de Nigris recurrir a la Ley Olimpia.

Poncho de Nigris denunció la presunta filtración de fotografías en las que aparece desnudo y advirtió que buscará a los responsables de difundirlas sin su consentimiento. El conductor y empresario regiomontano expresó su molestia por lo sucedido a través de su cuenta de X.

El exparticipante de La Casa de los Famosos México explicó que las fotografías pudieron ser tomadas durante una visita a un spa, aunque no identificó el establecimiento ni precisó cuándo ocurrió el incidente.

“Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtró. No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron”, escribió el conductor este jueves 22 de octubre.

De Nigris aseguró que no dejará pasar lo ocurrido y manifestó su intención de identificar a quienes presuntamente obtuvieron y difundieron las fotografías. Sin embargo, hasta el momento no confirmó si ya presentó una denuncia formal ante las autoridades.

¿Qué es la Ley Olimpia y cómo podría proteger a Poncho de Nigris?

Tras la denuncia de Poncho de Nigris, usuarios de redes sociales le recomendaron recurrir a la Ley Olimpia, que contempla sanciones para quienes difundan fotografías, videos u otro material de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de las personas involucradas.

La Ley Olimpia tiene alcance tanto federal como estatal. En junio de 2021 entraron en vigor las reformas al Código Penal Federal, que establecen penas de 3 a 6 años de prisión y multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes difundan imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual sin consentimiento, en los casos previstos por la legislación.

Estas multas equivalen a entre 58 mil 655 y 117 mil 310 pesos, de acuerdo con el valor de la UMA vigente en 2026, establecido por el INEGI.

En Nuevo León, entidad donde reside Poncho de Nigris, también existen disposiciones penales que sancionan la violación a la intimidad personal y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

¿Qué otras polémicas protagonizó Poncho de Nigris por sus comentarios sobre las mujeres?

La denuncia de Poncho de Nigris ocurre después de varias polémicas por sus comentarios sobre las mujeres, su apariencia física y las relaciones de pareja. Una de las más recientes surgió tras una entrevista con Adriana Gallardo, en la que cuestionó a las mujeres que muestran su cuerpo en redes sociales.

“No me gusta que anden ahí mostrando su cuerpo. Además, es porque no le veo caso”, señaló durante la conversación.

En mayo de 2026, el conductor también expresó su desacuerdo con que su esposa, Marcela Mistral, publicara fotografías provocativas. Durante una conversación sobre la infidelidad, aseguró que no podría aceptar que su pareja mostrara su cuerpo para atraer la atención de otros hombres.

“Yo ni que enseñe nalgas, no perdono. O sea, tener una mujer que esté enseñando el culo, imagínate, que te sea infiel, que esté enseñando y provocando a otros hombres, no podría vivir con eso”, declaró De Nigris.

En octubre de 2025, el empresario también recibió críticas por sus comentarios sobre las mujeres que utilizan OnlyFans. Durante una entrevista con Judith Grace, cuestionó a quienes venden contenido para adultos y afirmó que no mantendría una relación sentimental con alguien que utilizara esa plataforma.