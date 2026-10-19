Hijo de César Bono asegura que el actor no perdió su ojo: ‘Gustavo Adolfo no verificó’

César Bono fue sometido a una cirugía para ayudaron con un problema de salud, pero supuestamente no pudieron salvar su ojo. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué le pasó a César Bono? Gustavo Adolfo Infante mencionó que el actor se sometió a una operación para extirparle un tumor en el ojo izquierdo y tras la intervención lo perdió, pero el hijo de Bono salió a desmentir la información.

“Muchas gracias a todos los que me han escrito preocupados por mi papá, quiero aclarar que la información que circula es falsa. Él está bien y no perdió un ojo, lamentablemente Gustavo Adolfo difundió esto sin verificarlo (...) Provocó una preocupación innecesaria entre quienes nos conocen y nos aman”, escribió Leonardo Bono en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Leonardo, hijo de César Bono, aseguró que su papá no perdió el ojo. (Foto: Captura)

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre la salud de César Bono?

De acuerdo con el periodista de espectáculos, el actor mexicano está pendiente para conocer los resultados de los análisis clínicos y así determinar la naturaleza del tumor.

“Tenía un tumor en el ojo izquierdo, consiguieron quitárselo, pero también le tuvieron que retirar el ojo, lo perdió (...) Desde aquí abrazamos con mucho respeto, admiración y cariño deseándole la mejor y mayor de las recuperaciones”, contó.

El conductor también compartió que el actor tiene intención de continuar con las funciones de su obra de teatro en México, ahora con un parche en el ojo.

“Con tantos problemas de salud que has tenido, si Dios no estuviera contigo, no seguirías aquí (...) Son decisiones fuertes y dolorosas, es eso, seguir y perder una parte de ti, o ganar vida. Nada le impide estar en un escenario”, comentó el conductor.

De acuerdo con el periodista, César Bono pidió hacer llegar un mensaje a sus seguidores para que eleven una oración por él y le envíen sus mejores deseos durante su recuperación.

Según María Luisa Valdés agregó que lo que le retiraron fue el párpado, no el ojo, pues el tumor estaba encapsulado.

César Bono presentó un tumor en el ojo'. (Foto: Cuartoscuro.com). (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Qué enfermedades ha tenido César Bono?

César Bono ha tenido problemas de salud, algunos de ellos graves, que han requerido hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y periodos de recuperación. En años anteriores, el actor habló públicamente de sus padecimientos y de las secuelas que le dejaron.

Infartos y secuelas en la movilidad

En 2018, César Bono sufrió nueve infartos: uno al miocardio y ocho cerebrales. Estos episodios afectaron su movilidad y lo obligaron a utilizar un bastón y una silla de ruedas durante parte de su recuperación.

En febrero de 2025, el actor también habló sobre la pérdida de movilidad de su mano izquierda. Las secuelas de los accidentes cerebrovasculares le provocaron una condición conocida como mano espástica, que dificulta el movimiento debido a las alteraciones en las señales nerviosas que controlan los músculos.

Un médico desahució a César Bono

El actor César Bono reveló que un médico llegó a decirles a sus familiares que se despidieran de él después de una complicación de salud que puso en riesgo su vida.

Bono recordó que el especialista que lo operó durante más de 10 horas explicó a sus hijos que, por las condiciones que había observado durante la intervención, no esperaba que sobreviviera.

“El doctor que me operó durante más de 10 horas, cuando le dieron las gracias mis hijos, dijo que no le agradecieran a él, que él que me había visto por dentro sabía que yo no tenía por qué estar vivo”, relató el actor.

César Bono ha tenido distintas enfermedades en los últimos años de su carrera. (Foto: cuartoscuro)

Úlcera estomacal, perforación del duodeno y una bacteria

En marzo de 2022, César Bono fue hospitalizado de emergencia debido a una úlcera estomacal que le provocó una hemorragia. Posteriormente, tuvo que ser intervenido por una perforación en el duodeno y permaneció cerca de tres semanas hospitalizado, con un periodo en terapia intensiva.

Además, en octubre de 2024, el actor recordó que aproximadamente 15 años antes había padecido una infección por Clostridium difficile, una bacteria que puede provocar problemas intestinales graves.

En esa ocasión, Bono relató que se sintió muy mal durante una función teatral y llegó a pensar que podía morir. La infección fue tratada por un especialista, según su testimonio.

Contagio de COVID-19

En 2021, César Bono contrajo COVID-19. El episodio se sumó a los distintos problemas médicos que ha enfrentado a lo largo de los años, aunque las publicaciones consultadas no atribuyen todas sus complicaciones posteriores a esa infección.