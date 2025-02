César Bono habla sobre la muerte: ‘El doctor le dijo a mis hijos que hasta ahí había llegado’

César Bono opinó acerca de la muerte luego de padecer 8 infartos cerebrales en el hemisferio derecho, padecimiento que sorprendió a los médicos, quienes pensaron que “hasta ahí había llegado”.

El protagonista de Vecinos habló sobre el día que muera y recordó la ocasión en la cual los médicos contemplaron su fallecimiento, pero no ocurrió.

Sin embargo, el accidente cerebrovascular, dejó secuelas y uno de ellos es la mano espástica (es decir que no se mueve porque no reacciona a las señales que envía el cerebro) que se suma a la lista de padecimientos y enfermedades de César Bono.

César Bono perdió la movilidad de su mano izquierda. (Foto: Cuartoscuro.com). (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Qué dijo César Bono de su muerte?

César Bono está ‘vivito y coleando’ y a pesar de tener problemas de salud, continúa en su trabajo como actor, “Lo único que puedo decir es que me voy a ir cuando sea el momento”.

Explicó que no puede mover su mano porque padeció “8 infartos cerebrales” en el lado derecho y como consecuencia se afectaron los nervios de la mano izquierda, la cual “murió antes” que él.

Los hijos de César Bono lo regañaron por estas declaraciones y fue aquí cuando explicó el momento en que estuvo cerca de morir: “8 infartos cerebrales en el hemisferio derecho en una sola noche (...) Me operaron y el médico le mando decir a ellos que yo hasta ahí había llegado, pero no fue así”, dijo en un encuentro con los medios.

El doctor que lo atendió estaba “sorprendido” porque sobrevivió: “Mis hijos le agradecieron, vi a su papá por dentro de su cuerpo y no sé por qué está vivo”.

No es la primera vez que se difunde información falsa acerca de la muerte de César Bono, esto dijo al respecto: “No le hago caso, ni para hacerme el mártir, ni mucho menos, mi familia se asustó, me hablaron amigos y seres queridos, pero no me enojo ya”, contó.

Él reflexionó acerca de la muerte, la cual llega “a pesar de todo”: “Te cuides o no, te portes bien o no, la vida tiene accidentes, desde enfermedades hasta choques vehiculares, entonces debemos cuidarnos, pero hay cosas de las que no te salvas”.

César Bono contó que su médico no sabe por qué está vivo. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué enfermedades tuvo César Bono?

César Bono fue internado en 2022 por una úlcera en el estómago que requirió de una intervención quirúrgica de emergencia, informó Ventaneando.

El actor del cine mexicano de ficheras tuvo padecimientos cerebrovasculares, sin embargo, también padeció una infección por bacterias

“Yo tuve esa bacteria en una función y, mira, me puse muy mal, mis compañeros me preguntaron: ‘¿Qué sientes?’, y yo respondí: ‘Siento que me voy a morir (...) Esa bacteria entra a tu organismo por vía oral, y cuando llega a la boca se encuentra con la humedad y la temperatura perfecta para desarrollarse. Se puede ir a tu corazón, a tu cerebro o a tus pulmones", contó en 2023 ante distintos medios.