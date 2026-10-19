Laura Bozzo tiene sepsis, está sedada y ‘delicada’: Todo lo que sabemos de su situación en Hospital General

Laura Bozzo se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México debido a que presentó una sepsis y está sedada. La conductora fue trasladada de Acapulco al Hospital General luego de que fuera internada de emergencia.

Arturo Guerrero, asistente de la peruana, fue quien reveló más detalles acerca del estado de salud de Laura Bozzo en una entrevista con medios de comunicación el pasado 16 de octubre, luego de que fuera operada por una ulcera perforada.

“Va evolucionando, ya está menos sedada. Sigue inconsciente por la complicación, no fue una cirugía menor, están atacando (la sepsis), le ponen los antibióticos (...) Está grave, pero estable” explicó en el video compartido por Telemundo.

El asistente de Laura Bozzo descartó los rumores sobre un estado de salud grave de la conductora, además dijo que no fue enviado ningún expediente de una clínica a otra pues eso violaría el protocolo, por ello deben valorarla de nuevo en el Hospital General.

“Sus hijas están muy al pendiente, saben que lo importante es su salud y agradecen sus muestras de cariño y el apoyo”, agregó.

¿Laura Bozzo tiene choque séptico? Esto sabemos

La última actualización sobre el problema de salud de Laura Bozzo no es oficial, pues es un reporte del programa Venga la Alegría y hasta el momento ni el asistente ni la familia de la peruana han mencionado algo al respecto.

Elizabeth Curiel, jefa de información de Venga La Alegría, gracias a la cirugía a la cual se sometió la presentadora, ya no tiene una lesión abdominal, en cambio, se generó una peritonitis que dio como resultado un choque séptico. Esto habría causado un daño en la mayoría de sus órganos.

Laura Bozzo fue hospitalizada tras un problema abdominal. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro )

¿Qué es una sepsis y cuáles son las diferencias con un choque séptico?

La sepsis es una afección que ocurre cuando el organismo responde de manera descontrolada a una infección y comienza a dañar sus propios tejidos y órganos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede provocar insuficiencia orgánica, alteraciones circulatorias e incluso la muerte si no se identifica y trata a tiempo.

Esta reacción puede desencadenarse por infecciones bacterianas, virales, fúngicas o parasitarias. Entre los focos más frecuentes se encuentran los pulmones, las vías urinarias, el aparato digestivo y la piel. Aunque cualquier persona puede desarrollar sepsis, el riesgo es mayor en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con determinadas enfermedades o sistemas inmunitarios debilitados.

La diferencia principal entre la sepsis y el choque séptico está en la gravedad de las alteraciones que presenta el organismo. El choque séptico es una complicación de la sepsis en la que se producen alteraciones circulatorias y metabólicas graves, con una caída persistente de la presión arterial que compromete el suministro de sangre y oxígeno a los órganos.

Entre las señales de alerta de la sepsis están la fiebre o una temperatura corporal anormalmente baja, los escalofríos, la respiración acelerada, la frecuencia cardiaca elevada, el dolor intenso y la confusión o desorientación, informó Mayo Clinic.

La sepsis y el choque séptico requieren atención médica urgente. El tratamiento puede incluir antimicrobianos, líquidos por vía intravenosa, medicamentos para mantener la presión arterial y medidas para controlar o eliminar el foco de infección.