¿Qué le pasó a Laura Bozzo? Los problemas de salud que ha tenido la conductora

Aunque se rumora que Laura Bozzo fue internada de emergencia, la conductora de televisión no ha confirmado la noticia. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

A lo largo de su trayectoria, Laura Bozzo, conductora de televisión, ha presentado diversos problemas de salud que van desde el cáncer de mama hasta trastornos mentales, como la depresión.

El historial clínico de Laura Bozzo cobró relevancia ante las especulaciones sobre una nueva hospitalización de la conductora de Laura en América, pues se rumora que la famosa habría sido internada de emergencia.

Según los reportes, la conductora supuestamente presentó problemas intestinales que la llevaron a recibir atención médica. Hasta ahora, ni Bozzo ni sus seres queridos han confirmado o desmentido los rumores; sin embargo, esta no es la primera ocasión en que la famosa requiere hospitalización.

¿Cuáles son los problemas de salud que ha padecido Laura Bozzo?

La también exconcursante de La Casa de los Famosos de Telemundo cuenta con un largo historial de complicaciones de salud, sobre las cuales ha hablado abiertamente en diferentes entrevistas e incluso en redes sociales.

Estuvo clínicamente muerta

La primera complicación grave que sufrió la presentadora ocurrió antes de que se convirtiera en una personalidad de la televisión: durante el parto de su primera hija, Victoria de la Fuente Bozzo.

En aquella ocasión, Bozzo presentó complicaciones y, a pesar de los esfuerzos médicos, su corazón dejó de latir durante unos segundos, lo que, de acuerdo con la famosa, quedó registrado en su historia clínica.

Laura Bozzo tuvo complicaciones durante su primer parto. (ViX via AP) (AP)

“Yo estuve 15 segundos muerta. Yo me acuerdo que estaba echada en una sala de operaciones, tenía huecos por todos lados, era un Cristo crucificado. De repente, fue una sensación de irme al techo y yo miraba mi cuerpo”, recordó en una entrevista con el canal de YouTube de la doctora Araceli Alonso.

Laura Bozzo afirma que pensó que había fallecido en aquel momento; sin embargo, poco después recobró la conciencia. Según relató, fue una experiencia “muy dolorosa”.

Cáncer de mama

La exparticipante de MasterChef Celebrity México también fue diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad que descubrió cuando, sin pensarlo, se tocó uno de los senos.

“Yo estaba en Perú y en ese momento estaba con entrevistas. Voy a mi cuarto, me echo a ver televisión y algo me hace que levante la mano y toque mi seno. Directo, toco el bulto”, recordó durante la conversación.

Al notar que no era normal, acudió al médico, donde recibió el diagnóstico. Tras ello, viajó a México para seguir el tratamiento, que incluyó una operación y radiación. Además, Laura Bozzo continuó con medicación para evitar una reincidencia.

Esta enfermedad se presenta cuando se forman células malignas en el tejido de los senos. Entre los síntomas del cáncer de mama se encuentran los cambios en el tamaño de la mama, los hoyuelos o las arrugas en la piel, un pezón que se hunde hacia adentro o que secreta líquido que no es leche materna, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer.

Negligencia médica en una histerectomía

En 2016, Laura Bozzo compartió en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que estuvo a punto de morir a causa de una cirugía preventiva, pues se sometió a una histerectomía con el objetivo de evitar el desarrollo del cáncer.

“Cuando tienes cierta edad es bueno sacarte la matriz, ya que con las hormonas se puede producir cáncer”, comentó sobre la operación. No obstante, durante la cirugía, el médico le cortó los intestinos.

Laura Bozzo también sufrió un choque séptico tras una mala cirugía. (ViX via AP) (AP)

“No se dan cuenta y me cosen. Obviamente, al día siguiente, el intestino explosionó y me vino un shock séptico”, compartió. MedlinePlus explica que esto ocurre cuando una infección en todo el cuerpo provoca una inflamación excesiva, lo que ocasiona una presión arterial sumamente baja.

Ante ello, los médicos tuvieron que operarla nuevamente con el objetivo de limpiar su organismo. Fue una situación complicada, pero Laura Bozzo logró recuperarse.

Ansiedad y depresión

La conductora también presenta algunos trastornos mentales. Uno de ellos es la depresión, por la cual recibe tratamiento desde que tenía alrededor de 10 años, según compartió en una conversación con el canal de YouTube Sergio Mayer: Políticamente imprudente.

“Tengo depresión, desde los 9 o 10 años me llevaron a un psiquiatra”, comentó. No obstante, en la conversación con la doctora Araceli Alonso afirmó que, cuando fue mayor, optó por tratarse únicamente con terapia psicológica.

La Organización Mundial de la Salud explica que la depresión es un trastorno mental que lleva a la pérdida del placer o el interés por las actividades durante largos periodos. La atención profesional es sumamente importante.

La famosa también reveló que llega a experimentar episodios de ansiedad en un comentario de Instagram, donde compartió su testimonio luego de que el cantante J Balvin indicara que había pasado por este estado emocional.

“Desde muy joven he sufrido de ansiedad, depresión que en mi caso se manifiesta a través de la anorexia y ataques de pánico. Recuerdo que respiraba en bolsas de papel para no hiperventilar y más de una vez terminé en la clínica pensando que tenía ataque al corazón”, escribió en aquel momento.

Aunque actualmente los rumores indican que Laura Bozzo volvió a tener complicaciones de salud y que presuntamente está hospitalizada, a la espera de saber si se somete o no a una cirugía, esta información no ha sido confirmada.