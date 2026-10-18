Muere Lua Blanco, actriz de ‘Rebelde’, a los 39 años tras luchar con una enfermedad: ‘Partió en paz’

Lua Blanco, actriz y cantante brasileña que alcanzó la fama internacional por interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de la telenovela Rebelde, murió a los 39 años. La noticia fue dada a conocer este domingo 18 de octubre mediante un comunicado difundido por su familia, que compartió un mensaje de despedida para la artista.

De acuerdo con la información publicada por sus familiares, Lua enfrentaba una enfermedad crónica durante los últimos meses de su vida. En el mensaje, sus seres queridos pidieron respeto ante el duelo que atraviesan tras la muerte de la actriz.

Lua Blanco murió a los 39 años. (Foto: Captura IG @lua_blanco)

¿Qué sabemos de la muerte de Lua Blanco?

La muerte de Lua Blanco se confirmó por medio de un comunicado publicado por sus familiares en redes sociales. En el mensaje, sus seres queridos informaron que la actriz había enfrentado un tipo de cáncer durante los últimos meses, aunque no dieron más detalles.

La familia también compartió unas palabras para recordar a la artista y agradecer el cariño recibido, además de solicitar respeto por su duelo.

“Queridos amigos y seguidores, con gran tisteza les informamos el fallecimiento de nuestra querida hermana Lua María Blanco. Ella había luchado contra el cáncer en los últimos meses de su vida, y durante este tiempo estuvo rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella. Partió en paz, llena de amor (...) Estará con nostros para siempre, pido respeto por el luto y silencio en este momento difícil”, se lee en el texto compartido por la familia de la actriz que murió.

¿Quién fue Lua Blanco?

Lua Maria Blanco nació en Brasil y desarrolló una carrera artística que abarcó la televisión, el teatro y la música. Era hija del músico Billy Blanco Jr. y de la profesora y musicista Maria Claudia Blanco, además de nieta paterna del compositor Billy Blanco, una figura vinculada con los orígenes de la bossa nova.

Desde adolescente mostró interés por la música y comenzó a presentarse en escenarios junto con el grupo Família Blanco. Posteriormente, se acercó a la actuación y participó en telenovelas y obras teatrales que marcaron sus primeros pasos en el medio artístico.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2011, cuando interpretó a Roberta Messi en la adaptación brasileña de la telenovela Rebelde. Producción, transmitida entre 2011 y 2012, la convirtió en una figura reconocida entre el público juvenil, informó BBC Brasil.

Además de actuar en el proyecto televisivo, Lua se integró al grupo musical Rebeldes, integrado por algunos de los protagonistas de la historia. El proyecto llevó la música de la pantalla chica a los escenarios y permitió que los integrantes conectaran con sus seguidores más allá de la televisión.

Después de su paso por la telenovela Rebelde, la actriz continuó trabajando en televisión, con participaciones en producciones como Malhação y A Força do Querer. También mantuvo su vínculo con la música: en 2016 lanzó el álbum ‘Mão no Sonho’ y, años después, se incorporó al proyecto musical Órbita, con el que exploró sonidos pop rock y propuestas electrónicas.

Su trayectoria estuvo marcada por esa combinación de disciplinas artísticas, mientras que su papel como Roberta permaneció entre los trabajos más recordados de su carrera.