Junior H desmiente rumores sobre enfermedad: ‘Mi cambio físico es resultado de decisiones por mi bienestar’

La última presentación de Junio H fue a inicios de agosto durante el Baja Beach Fest celebrado en Playas de Rosarito, Baja California. (Foto: Cuartoscuro)

El cantante de corridos tumbados Junior H aseguró que se encuentra bien de salud, después de que circularon rumores que lo relacionaban con un supuesto diagnóstico de VIH. El intérprete explicó los motivos de su cambio físico y criticó a quienes difunden rumores sobre la salud de otras personas sin conocer su situación médica.

Antonio Herrera Pérez, nombre real de Junior H, publicó un comunicado en sus historias de Instagram este viernes 16 de octubre, en el que agradeció la preocupación de sus seguidores.

“Estoy bien, gracias a Dios. A todos los que se han preocupado de corazón, gracias por sus mensajes y cariño. Mi cambio físico es simplemente el resultado de decisiones que tomé por mi bienestar”, expresó.

Junior H también manifestó su molestia por los rumores sobre su salud y criticó que en redes sociales se difunda información sin confirmar sobre la vida privada de otras personas, sin considerar el daño que estos comentarios pueden causar.

“Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas”, comentó.

Finalmente, el intérprete hizo un llamado a mostrar mayor sensibilidad hacia quienes enfrentan problemas de salud y pidió reflexionar sobre las consecuencias de convertir las enfermedades de otras personas en motivo de entretenimiento.

“Allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste. En fin, ojalá nunca tengamos que estar del otro lado para aprender a tener empatía”, concluyó.

Comunicado de Junior H antes los rumores sobre su salud. (Foto: Junior H/ Instagram)

¿Qué problemas de salud se reportaron anteriormente sobre Junior H?

Esta no es la primera vez que surgen dudas sobre el estado de salud de Junior H. Las primeras preocupaciones se remontan a 2024, cuando algunos seguidores notaron su pérdida de peso y las dificultades que presentó al cantar durante sus conciertos.

Uno de estos episodios ocurrió el 17 de marzo de 2024, durante el festival Vive Latino en la CDMX. Algunos asistentes señalaron que el cantante tenía dificultades para sostener determinadas notas, realizaba pausas durante las canciones y recurría al público para completar algunos fragmentos.

Además de las dificultades que presentó al cantar, algunos seguidores expresaron preocupación por su pérdida de peso. Sin embargo, Junior H no confirmó que estos cambios estuvieran relacionados con alguna enfermedad.

Semanas después, el 12 de abril de 2024, Junior H participó como invitado de Peso Pluma en Coachella, festival celebrado en California, Estados Unidos. Durante la interpretación de El Azul, el cantante volvió a presentar dificultades vocales, lo que provocó nuevas reacciones entre los espectadores.

¿Cuáles fueron los últimos conciertos de Junior H y dónde cantará próximamente?

Junior H, originario de Guanajuato, es uno de los principales representantes de los corridos tumbados, género con el que alcanzó popularidad gracias a canciones como Y Lloro, El Azul, Fin de Semana y Lady Gaga, esta última junto a Peso Pluma y Gabito Ballesteros.

El cantante, reconocido también por sus producciones como $ad Boyz 4 Life, mantuvo actividad musical durante 2026, con presentaciones tanto en México como en el extranjero.

Entre sus presentaciones más recientes destacan los conciertos que ofreció durante julio en España, con actuaciones en Barcelona, Madrid y A Coruña. Posteriormente, el 8 de agosto participó en el Baja Beach Fest, celebrado en Playas de Rosarito, Baja California, una de sus últimas apariciones en escenarios antes de los rumores sobre su salud.

Junior H se presentará el próximo 27 de octubre de 2026 en las Fiestas de Octubre de Zapopan, Jalisco, donde está prevista su participación en el Auditorio Benito Juárez.

De igual forma, el cantante de corridos tumbados tiene conciertos programados entre enero y febrero de 2027 en Guadalajara, Morelia, Puebla, Ciudad de México, Tijuana y Monterrey.