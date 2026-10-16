Michelle Vieth solicita medidas de protección urgentes contra Héctor Soberón: ¿Qué sabemos del caso?

El equipo legal de Michelle Vieth sostiene que las actitudes de Héctor Soberón presuntamente constituyen violencia de género. (Foto: Cuartoscuro/ Pexels)

Michelle Vieth, actriz de telenovelas mexicanas como Amigas y Rivales, solicitó medidas de protección contra Héctor Soberón, actor con el cual tuvo un breve matrimonio a inicios de los 2000.

El equipo de abogados de la protagonista de Mi pequeña traviesa informó que la acción legal está relacionada con los comentarios que ha realizado Héctor Soberón sobre la filtración de un video íntimo de Michelle Vieth.

El material fue compartido sin la autorización de la actriz hace 20 años, poco después de que los famosos firmaran los papeles de divorcio. Desde entonces, Vieth sostiene que fue Soberón quien difundió el material, mientras que él ha negado estar involucrado.

Michelle Vieth no brindará más declaraciones sobre este caso. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Por qué Michelle Vieth solicitó medidas de protección contra Héctor Soberón?

Jauregui Abogados explicó en un comunicado que el equipo legal de la actriz acudió ante un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para solicitar medidas de protección urgentes contra Héctor Soberón.

Esto se debe a que, aunque han pasado cerca de 20 años desde que se filtró el video íntimo de Michelle Vieth, el protagonista de María, la del barrio continúa hablando abiertamente del tema y haciendo mención del material y de la propia actriz.

“Lo ha hecho en su cuenta de Instagram, en entrevistas y publicaciones recientes en Facebook, YouTube y otras plataformas. Se expone, además, que en esas intervenciones la menciona por su nombre, cuestiona la edad que tenía en aquel momento y la desacredita”, indican los abogados.

El equipo legal de Michelle Vieth explica que las conductas del actor, presuntamente, constituyen “violencia de género, digital y mediática”, motivo por el cual se solicitaron las medidas de protección con carácter urgente.

En 2025, la actriz ya había informado que dejaría la situación en manos de las autoridades, debido a que es un caso que continúa abierto, puesto que hasta este momento no se ha declarado culpable a Soberón de la filtración.

¿Qué busca Michelle Vieth con las medidas de protección?

Jauregui Abogados indicó que los comentarios que suele hacer Héctor Soberón sobre el material ocasionan “que dicho contenido vuelva a ser buscado, comentado y difundido por terceros, lo que prolonga la afectación y la expone a una revictimización constante”.

Ante ello, Michelle Vieth y sus abogados buscan detener la violencia y la revictimización de las cuales la actriz ha sido blanco, así como impedir que las conductas de Héctor Soberón se repitan y proteger la dignidad, honra e intimidad de la actriz.

La medida también busca “que otras víctimas de violencia digital sepan que existen mecanismos legales para su defensa y que no están solas”. Además, indicaron que confían en que las autoridades actúen con perspectiva de género y en apego a la ley.

¿Qué pasó entre Michelle Vieth y Héctor Soberón?

Michelle Vieth y Héctor Soberón, quienes tienen una diferencia de edad de 16 años, se conocieron durante la grabación de Mi pequeña traviesa y poco después comenzaron un noviazgo que duró dos años.

Tras ello, se casaron en Puerto Vallarta. No obstante, al año siguiente se separaron. En una entrevista con la cantante Isabel Lascurain, Vieth compartió que el mismo día que firmó sus papeles de divorcio, una reportera le informó que un video íntimo suyo estaba circulando.

Ella no le dio importancia; sin embargo, poco después el material fue compartido en diferentes sitios. En la entrevista, Michelle afirma que la única persona con la que grabó un material de este estilo fue Héctor.

“Cuando yo me grabé con mi pareja, que finalmente fue mi esposo, terminamos de hacer esa grabación y me dijo: ‘Mira cómo lo borro’. Para mí eso no existía”, comentó e indicó que vivir esa situación fue una violación a su intimidad y un ultraje.

En otra conversación con Real Women, Vieth añadió que el clip no estaba completo, sino que había sido manipulado para que solamente ella apareciera: “Está cortado con todo el afán de hacer daño”.

Dado que, supuestamente, Héctor Soberón era el único que tenía el material, la actriz lo señaló de haber filtrado el video: “Yo no lo saqué a la luz pública, yo no traicioné nuestra intimidad, él fue quien lo hizo”, comentó en la entrevista.

Héctor Soberón afirma que él no es la persona que aparece en el video de Michelle Vieth. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué ha dicho Héctor Soberón sobre el video de Michelle Vieth?

Desde que ocurrió esta situación, el actor ha negado haber compartido el video e incluso afirma que la persona que aparece con Michelle no es él, sino alguien más, tal como compartió en una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

“(Al ver el video sentí) decepción, frustración y encabronamiento, pero también, era mi mujer, era mi esposa”, comentó. Esta es una versión que sostiene en entrevistas recientes, como la que brindó a La mesa caliente en 2025.

“Me han acusado de que yo soy esa persona. Yo he demostrado que yo no soy, he tenido que cargar con todo esto durante 20 años. No estuve ahí, me lo adjudicaron”, dijo en la conversación.

A causa de esta situación, Héctor Soberón ha denunciado ataques tanto en la calle como en redes sociales: “A mí me gritaban, varias veces me partí la madre, me insultaban. A la fecha sigo recibiendo amenazas, insultos”, dijo con ‘El Burro’ Van Rankin.