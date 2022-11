¿Qué es la adenomiosis, enfermedad que sufre la actriz Michelle Vieth?

Michelle Vieth se encuentra en tratamiento tras un diagnóstico de adenomiosis luego de que la actriz de 42 años presentara un sangrado que le provocó una anemia, la cual actualmente ya está controlada.

“Tuve un sangrado por seis meses continuo. Estoy ahorita en tratamiento y de hecho mañana me voy a hacer unos análisis para ver si el tratamiento funcionó o si voy a tener que hacerme la operación. Todavía no está nada en concreto, pero ya la anemia está un poquito más controlada”, aseguró vía Sale el Sol.

Ante la posibilidad de someterse a una intervención quirúrgica tras el trastorno ginecológico que la aqueja, aseguró que serán los especialistas los que determinen la siguiente etapa para su recuperación. Sin embargo, Vieth tuvo que abandonar un reality de baile en el que participaba.

“Según tengo entendido, no te lo corroboro al 100 por ciento, me van a tener que remover la matriz, pero aún no es algo confirmado”, añadió quien participara en telenovelas como Mi pequeña traviesa.

¿Qué es la adenomiosis?

Esta enfermedad se desarrolla cuando el tejido endometrial que recubre el útero crece hacia la pared muscular, por lo que se produce sangrado e incluso un engrosamiento.

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, la extirpación del útero –que en ocasiones llega a agrandarse– ayuda a curarla, así como un tratamiento hormonal. Las mujeres que dieron a luz y las mujeres mayores de 30 años son quienes más llegan a padecerla y suele desaparecer al llegar a la menopausia. También se le conoce como endometriosis interna.

Los síntomas de la adenomiosis

Aunque muchas de las pacientes no sufren síntomas notorios por una adenomiosis, algunos de los que más se presentan son los siguientes: