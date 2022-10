Guillermo del Toro revela que murió su madre, la actriz Guadalupe Gómez, en estreno de ‘Pinocho’

“Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí”, reveló el cineasta mexicano Guillermo del Toro momentos antes de presentar su nueva película de animación, Pinocho, durante el Festival Internacional de Cine de Londres.

La actriz Guadalupe Gómez falleció el pasado viernes, un día antes del estreno mundial la nueva cinta de su hijo Guillermo del Toro, quien le dedicó unas palabras: “Esta no es solo la primera vez que verá la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros. Gracias”.

El director tapatío comentó que la película era bastante especial para él y su madre, ya que gracias a la historia de Pinocho fueron unidos “para toda la vida”:

“Vi la película cuando era niño y es una película que me unió a mi madre durante toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía. Me enfureció un poco que la gente le exigiera obediencia a Pinocho, así que quería hacer una película sobre la desobediencia como virtud y decir que no debes cambiar para ser amado”.

A raíz de la muerte de Guadalupe Gómez, algunos medios de la industria del cine han mostrado sus condolencias como el Festival Internacional de Cine en Morelia (FICM):

“El FICM lamenta el sensible fallecimiento de Doña Guadalupe Gómez, madre de nuestro querido y admirado amigo Guillermo del Toro. Nos unimos a la pena que le embarga y deseamos pronta resignación para sus familiares y amigos. Descanse en paz”.

La comunidad de la Universidad de Guadalajara emitió un mensaje con sus condolencias por del deceso de Doña Guadalupe Gómez: “hacemos extensivas nuestras más sentida condolencias a su apreciable familia y amigos”.

El FICM lamenta el sensible fallecimiento de Doña Guadalupe Gómez, madre de nuestro querido y admirado amigo Guillermo del Toro (@RealGDT). Nos unimos a la pena que le embarga y deseamos pronta resignación para sus familiares y amigos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/l2rjFSThgR — Morelia Film Fest (@FICM) October 16, 2022

¿Quién era Guadalupe Gómez?

Guillermo del Toro fue expuesto al arte cinematográfico desde muy joven por la profesión de su madre.

Guadalupe Gómez fue una actriz originaria del estado de Jalisco que tuvo su debut en la pantalla grande con la cinta de Doña Herlinda y Su Hijo (1985), una producción dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y una de las primeras películas que mostraban una relación homosexual en el cine.

La actriz también incursionó en uno de los primeros proyectos de Guillermo del Toro, se trata del corto Geometría que salió en 1987 y que cuenta una historia de terror de un joven que invoca a un demonio por accidente.

Guadalupe Gómez participó en más cortos como La Felicidad de la Señora Consuelo de 1985 y El Día que mi Mamá Salió de Compras pero después de la década de los años ochenta dejo el mundo de la actuación.

La salud de la madre de del Toro se fue deteriorando desde el 26 julio del 2018, cuando falleció su esposo y padre de cineasta, don Federico del Toro, a los 90 años de edad.