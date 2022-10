Osvaldo Benavides confirma la muerte del segundo actor desaparecido tras accidente en Oaxaca

Durante el rodaje de la película, Noche de bodas, película protagonizada por Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides, tres actores tuvieron un incidente en las playas de Oaxaca de los cuales dos perdieron la vida. El primer fallecimiento se confirmó el viernes 14 de octubre y este sábado, Benavides, quien debutó como productor, dio a conocer la muerte de la segunda persona desaparecida.

Así lo informó el histrión a través de un video en su cuenta de Instagram, en donde anunció la lamntable noticia.

Osvaldo Benavides confirma el fallecimiento del segundo actor desaparecido

Benavides comentó en el clip que el viernes habían finalizado las grabaciones de la película Noche de Bodas, en la que actúa, produce, dirige y también escribió. El histrión retomó los sucesos acerca de cómo fue el siniestro.

“Como ustedes saben algunos, hubo una tragedia durante la producción de esta película unos compañeros figurantes en su día libre se fueron a una playa y tuvieron un trágico accidente donde fallecieron dos”, comentó Osvaldo.

Asimismo destacó que tras el incidente, los colegas del equipo tomaron la iniciativa de rendir un homenaje en memoria de las personas fallecidas.

“Ayer fue un dia muy especial porque sus compañeros más cercanos, sus amigos que también son figurantes, decidieron terminar la película en honor a ellos”, destacó el también director.

En el mensaje, Benavides expresó la conmoción que le había provocado el gesto de los compañeros de Marco Antonio Curiel Pérez y Luis Manuel Gutiérrez, los dos integrantes del equipo que murieron en el accidente.

“Y más allá de terminar la película, en que estuvimos trabajando tanto tiempo y años, a mi lo que me conmueve es que lo que regresaron a este set fue porque, en palabras de ellos, era lo que tanto Luis como Marco era lo que hubieran querido, por lo que habían disfrutado”, apuntó.

En el comunicado, Osvaldo también expresó que pese a no haber tenido una responsabilidad directa en el hecho tanto él como el equipo han estado dando el apoyo necesario a las familias, tanto en colectivo como individualmente.

Por otra parte, los agradecimiento a la contención que el actor ha recibido y ha retribuido con el equipo también los hizo patentes en su mensaje.

“Pese a la oscuridad y la tragedia el amor de las casi 200 personas que conformamos este equipo que soportó el momento tan duro y tan difícil, estoy profundamente agradecido por todo lo que he vivido”, apuntó.

Uno de los aspectos que Osvaldo también mencionó fue la falsa noticia acerca de su muerte: ”Estoy vivo”, dijo en el clip.

Para finalizar, Benavides dijo que a partir del comunicado retomaría su actividad en redes sociales y exhortó a las personas que le han enviado mensajes hostiles o han cuestionado sus reacciones y proceder ante el caso a que conozcan la situación desde sus orígenes.

“Retomo esta red social y la usaré para lo que me gusa usar, para compartir lo que me gusta publicar, no lo que desean que yo comparta”, finalizó.