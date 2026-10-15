‘Estas dos últimas semanas no pude hablar’: ¿Por qué van a operar a Carlos Rivera?

Luego de anunciar su salida de ¿Quién es la máscara?, el cantante Carlos Rivera informó que se someterá a una microcirugía. Ante esta situación, el artista anunció que algunos de sus conciertos serán pospuestos.

Además, informó que el espectáculo que ofrecería en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 queda cancelado, debido a que necesita tiempo para recuperarse de la operación.

A través de una transmisión en vivo, Carlos Rivera también tranquilizó a sus fans, pues aclaró que, si bien se trata de un procedimiento quirúrgico, no es una situación que deba generar alarma.

Carlos Rivera anunció su salida de '¿Quién es la máscara?'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué problema tiene Carlos Rivera? Por este motivo lo van a operar

El exinvestigador de ¿Quién es la máscara? explicó comenzó con problemas en la voz, algo que nunca le había pasado, pero tuvo “meses complicados” luego de que le fue detectada una lesión en las cuerdas vocales.

“Desde la gira de España tuve una lesión en mis cuerdas vocales, me complicó los últimos conciertos y lo que pasó fue que no sabía el origen del problema, estaba muy ronco y no era normal lo que me pasaba, no me recuperaba. Cuando regreso a México di una presentación más, me costó mucho y ahí fue cuando encontraron una lesión del lado izquierdo”, contó.

De acuerdo con el esposo de Cynthia Rodríguez, debe arreglar el padecimiento lo más pronto posible, pues un cantante con problemas en su voz es como “un futbolista con el tobillo roto”.

Carlos Rivera, amigo de Natalia Jiménez, explicó que la operación no es de riesgo, aunque la recuperación es complicada pues no existe ningún tipo de medicamento para aliviarse más rápido y sin complicaciones.

“Debo reposar mucho, no puedo gastar tanto la voz. Me intenté recuperar para los conciertos pendientes, me fui a revisar otra vez y ahí me dijeron que tenía más problemas. Estas dos semanas no debía hablar nada, a veces la vida nos pone estas pruebas como señal de que debemos parar un ratito”, agregó.

Recientemente, se hizo un chequeo médico más y fue ahí cuando el médico le dijo que debían operarlo en noviembre: “Es de las partes más delicadas del cuerpo, son super sensibles, con mucha terapia vocal puedo volver a presentarme antes de mi operación en Tlaxcala y Jalisco, pero con muchos cuidados y precaución, pero los siguientes ya no puedo hacerlos”.

Carlos Rivera descartó que se tratara de una enfermedad y para terminar su explicación, se disculpó con sus fans por no poder llevar a cabo sus próximos shows:

“Siempre he cumplido, nunca antes había cancelado un concierto, pero esta vez es diferente, por más ganas que tenga de hacerlo, no debo, me tengo que cuidar y proteger, así que pues perdónenme, especialmente para las personas que ya tienen boletos”.

¿Qué conciertos de Carlos Rivera se van a cancelar?

Además del concierto de Querétaro programado para el 26 de noviembre en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, el esposo de Cynthia Rodríguez también va a posponer tres fechas más de su gira 2026: