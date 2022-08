Muere el padre de Carlos Rivera: ¿Quién fue José Gonzalo Gilberto Rivera, su ‘fan número 1′?

Apenas unas semanas después de que se dio a conocer que Carlos Rivera se casó en Europa con la conductora Cynthia Rodríguez, el cantante mexicano recibió en España la noticia del fallecimiento de su padre, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera.

Este sábado Salvador Santos, presidente municipal de Huamantla, Tlaxcala, de donde es originario el ganador de la tercera generación del programa La Academia, anunció la noticia en sus redes sociales con un mensaje de pésame:

“Lamento mucho el sensible fallecimiento del señor José Gonzalo Gilberto Rivera, padre de nuestro paisano Carlos Rivera. Expreso mis más sinceras condolencias a él, y por supuesto, a su familia y amigos. Deseando que puedan pronto encontrar consuelo para esta lamentable pérdida”.

Horas antes de que se anunciara la noticia, el compositor tlaxcalteca asistió a la emisora de radio española Cadena Dial, donde se convirtió en el padrino del programa Dial Tal Cual; además, ha dado varios conciertos en aquel país.

Las primeras versiones señalan que murió como consecuencia de un infarto, pero no se ha confirmado.

¿Quién era José Gonzalo Gilberto Rivera?

José Gonzalo Gilberto Rivera se dedicó a la ganadería de toros de lidia en Huamantla, Tlaxcala, se casó con Lourdes Guerra, quien era maestra de preescolar, y tuvieron cuatro hijos.

Los primeros años de su vida, Carlos Rivera vivió en la casa de su abuela en un pueblo cercano a Huamantla, pues su mamá trabajaba mientras estudiaban.

En una entrevista en el programa Historias Engarzadas, en 2014, Lourdes Guerra comentó que la familia ha tenido que trabajar mucho y Gilberto estaba fuera por ese motivo durante largos periodos: “Desgraciadamente su papá casi no estaba con él, no lo veía, mi hijo adoraba siempre a su papá”.

“Después, mi papá, cuando crecimos, lo compensó absolutamente todo, entonces por eso es que a lo mejor no la tengo como una imagen de ausencia, sino todo lo contrario, yo hoy te hablo de mis dos padres como mis máximas figuras y mis máximos ejemplos de amor, de cariño, de todo”, agregó el cantante en dicha emisión”.

En la década de los 90, cuando Carlos estaba en la secundaria, sus padres decidieron separarse, Lourdes explicó: “cuando yo empecé a tener conflictos con su papá, ellos ya tenían cierta edad en la que se daban cuenta y en la que yo podía ya tomar una decisión, y ver que les estaba afectando tanto mi relación con su papá, que era mejor separarnos”.

En mayo de 2021, Rivera habló de él en Ventaneando: “Es un personaje que en mi vida es muy importante, porque aunque cuando yo era niño pues separa de mi mamá y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado. Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiera hacer, él me ayudó, me apoya y me ayuda, y me dice: ‘¿cómo te ayudo?’”.

En medio de la pandemia, su papá enfermó de COVID y estuvo internado 11 días en el hospital, en dicha entrevista comentó: “fue horrible porque, la gente que ha vivido esto, sabe lo fuerte que es despedirte y no saber si vas a volver a verlo, volver a abrazarlo. Y afortunadamente no se complicó demasiado y de hecho pude estar hablando con él cuando estaba en el hospital”.

La primera vez que el papá de Carlos Rivera lo escuchó cantar

Tras la separación de sus padres, Carlos considera que mejoró su relación con su papá; en una ocasión, un amigo de Gonzalo Gilberto en el medio taurino organizó una corrida de toros y en el restaurante iba a haber un show, así que lo invitaron a él

“Mi papá nunca me había escuchado cantar... empezó a escucharme cantar desde fuera del salón, se metió y se quedó viéndome y desde ese momento mi papá es mi fan número uno”, comentó Carlos en esa emisión.

El artista le dedicó un mensaje en el Día del Padre en 2021: “¡Mi Papito! Mi mejor amigo. Mi fan número 1. Te amo”, publicó en Instagram.

Este 14 de agosto, asistieron juntos a la presentación del video Te soñé, Tlaxcala, en compañía de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el productor Pedro Torres, además asistió a la serenata a la Virgen de la Caridad, desde Casa Huamantla.