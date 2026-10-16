Francisco Céspedes se desvanece en pleno concierto en CDMX: ‘Un médico saltó al escenario’

El cantautor cubano Francisco Céspedes vivió momentos de angustia durante su concierto sinfónico en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, después de sufrir un desvanecimiento que lo obligó a interrumpir temporalmente su presentación para recibir atención médica.

El incidente ocurrió la noche del jueves 15 de octubre, cuando el intérprete de Señora y Qué tú te vas comenzó a sentirse mal durante su presentación. El propio Céspedes declaró que experimentó sudoración excesiva y mareos, síntomas que le impidieron continuar con normalidad el concierto.

“Me siento mal, veo estrellas, creo que me voy a vomitar”, comentó.

Varias personas acudieron al escenario para auxiliarlo y, ante la persistencia de los síntomas, el artista fue retirado temporalmente para recibir atención médica.

Mientras Céspedes recibía atención, Rosy Arango, invitada especial del concierto, continuó el espectáculo e interpretó varias canciones para el público que permanecía en el recinto.

El intérprete relató que, al escuchar a Arango cantar Amanecí otra vez, encontró fuerzas para levantarse y regresar al escenario, donde se unió a ella para interpretar la canción.

Aunque todavía se encontraba débil y presentaba sudoración fría, Francisco Céspedes decidió continuar el concierto sentado y logró concluir su presentación con El Manicero, después de un incidente que preocupó a sus familiares, músicos y al público presente.

¿Cuál es el estado de salud de Francisco Céspedes?

Un día después del incidente, Bárbara Baeza Lara, representante de Francisco Céspedes, informó que el cantante se encontraba bien y estable. A través de un comunicado, explicó que el malestar se debió a una baja de presión arterial que pudo controlarse durante la presentación.

La representante también señaló que el artista vive con diabetes, una condición que requiere cuidados. Además, mencionó que Céspedes había regresado recientemente de una extensa gira por España, por lo que enfrentó cambios de horario y un proceso de adaptación a la altura de la Ciudad de México.

Posteriormente, el cantante compartió una publicación en Instagram en la que ofreció detalles sobre lo sucedido. Céspedes reveló que perdió el conocimiento durante algunos segundos y agradeció la intervención de las personas que acudieron a auxiliarlo.

“Un médico del público saltó hasta el escenario sin pensar, como corresponde a su juramento hipocrático; perdí el conocimiento por segundos creo, sí fue dramático, podrán imaginarlo”, relató.

El músico también recordó la angustia que experimentó durante aquellos minutos y la preocupación de las personas que lo acompañaban. Aunque deseaba continuar con el espectáculo, reconoció que no tenía fuerzas para hacerlo.

“Hoy parecía derretirme en el escenario, fue la sensación. El público se asustó, yo también les cuento, mi hija, los músicos, mis amigos pensando en un final y yo con la sensación de continuar pero sin fuerzas”, expresó.

Finalmente, el intérprete ofreció disculpas a sus seguidores por la preocupación que provocó el incidente.

“Disculpen de nuevo el susto yo también tuve miedo aunque siempre alardee ante la muerte”, comentó.

Entre noviembre y diciembre de 2025, el cantautor cubano atravesó una complicada crisis de salud debido a alteraciones en la presión arterial y en sus niveles de azúcar y ácido úrico. Su estado le impidió levantarse con normalidad durante varias semanas y fue tan delicado que llegó a pensar que no sobreviviría para recibir el año 2026.

¿Quién es Francisco Céspedes y cuáles son sus mayores éxitos musicales?

Francisco Fabián Céspedes Rodríguez es un cantante y compositor cubano nacionalizado mexicano. Su trayectoria musical se caracteriza por las baladas románticas y una propuesta que combina elementos del bolero, el jazz y el pop latino.

Antes de consolidarse como solista, alcanzó reconocimiento como compositor gracias a su colaboración con Luis Miguel, quien incluyó Pensar en ti en el álbum Aries (1993) y posteriormente grabó Qué tú te vas para Nada es igual (1996).

En 1997, Céspedes participó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo el segundo lugar con Hablo de ti. Un año después lanzó su primer álbum como solista, Vida loca (1998), producción que impulsó su popularidad en México y otros países de habla hispana.

Entre las canciones más reconocidas de su repertorio destacan Vida loca, Remolino, Dónde está la vida y Se me antoja. A lo largo de su carrera también colaboró con figuras como Armando Manzanero y Pablo Milanés.

Como reconocimiento a su trayectoria y sus aportaciones a la música latina, Francisco Céspedes recibirá el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación el próximo 9 de noviembre de 2026.