Silvana Ibarra, actriz de ‘Mujeres asesinas’, pidió la eutanasia en su lucha contra el cáncer: ‘No puedo más’

Silvana Ibarra, actriz y cantante ecuatoriana famosa en su país por su participación en la serie Mujeres asesinas, consideró la eutanasia luego de que su lucha contra el cáncer de tiroides afectara su respiración, voz y capacidad para tragar.
La intérprete sudamericana detalló que esta etapa de su vida estuvo marcada por un severo dolor físico acompañado por mucha desesperación, lo cual la afectó emocionalmente y la llevó a pedirle a su doctora que terminara con su sufrimiento.
¿Por qué Silvana Ibarra pidió la eutanasia?
Ibarra contó al programa Los Hackers del Espectáculo que recibió un diagnóstico de carcinoma medular de tiroides a finales de 2023. Para tratar la enfermedad, se sometió a dos intervenciones quirúrgicas y 33 sesiones de radioterapia, un proceso que le provocó quemaduras en el cuello, ampollas, caída del cabello, dificultades para tragar y afectaciones en la voz.
“Pasé tres meses ahogándome, quejándome. No le decía a mis hijos para que no sufran, pero llegó un momento en que colapsé”, relató en la entrevista.
La crisis se agravó cuando comenzó a experimentar episodios de asfixia. La cantante ecuatoriana explicó que sentía incapacidad para respirar y que su estado físico llegó a un punto en el que necesitó atención de emergencia.
“Doctora, no doy más, no puedo más, póngame la eutanasia porque no puedo más”, recordó.
La artista permaneció cinco días hospitalizada con apoyo de oxígeno. Además, necesitó atención psiquiátrica y medicamentos para controlar la ansiedad después de atravesar un periodo de profundo desgaste emocional.
¿Silvana Ibarra se arrepiente de haber solicitado la eutanasia?
La cantante ecuatoriana aseguró que no se arrepiente de haber expresado esa petición durante la crisis, pues consideraba que estaba cerca de morir. También rechazó la idea de tener que disculparse con su familia por lo que dijo en aquel momento.
“No tengo por qué pedirle disculpas a nadie porque yo me sentía morir”, contó y detalló que su hija estuvo presente durante esa etapa y conoció de cerca el sufrimiento que enfrentaba.
En ese mismo sentido, Ibarra cuestionó el tratamiento que recibió y afirmó que, de haber conocido las consecuencias que experimentaría, no se habría sometido a las 33 sesiones de radioterapia.
Actualmente, la intérprete busca alternativas para atender las secuelas de la enfermedad y aliviar sus dificultades respiratorias. También descartó aún considerar la eutanasia y manifestó que quiere encontrar otras formas de mejorar su salud.
¿Quién es Silvana Ibarra, actriz de ‘Mujeres asesinas’?
Silvana Ibarra nació en 1959 en Milagro, provincia ecuatoriana del Guayas. Desarrolló una trayectoria como cantante de música romántica y actriz, con un repertorio que incluye temas como Me enamoré de ti, Amor que te quiero tanto y Me eres infiel.
En televisión participó en producciones como Cholicienta, El secreto de Toño Palomino y la versión ecuatoriana de Mujeres asesinas, estrenada en 2009, donde interpretó a Cándida.
Su carrera también tuvo una etapa política: fue elegida diputada por la provincia del Guayas para el periodo 2003-2007.
En septiembre de 2024, el diario ecuatoriano la artista anunció su recuperación tras una segunda cirugía. En aquella ocasión, Ibarra compartió un mensaje optimista en redes sociales: “Hoy me declaro sana”, presumió en redes sociales.