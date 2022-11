Día Mundial de la Diabetes: Estas son las partes del cuerpo afectadas por la enfermedad

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce. El efecto de este padecimiento no controlado es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

Existen 3 tipos de diabetes, las cuales se denominan: Tipo I, Tipo II y Diabetes Gestacional (esta última ocurre durante el embarazo)

Diabetes tipo 1: no existe producción de insulina, por lo que la glucosa tiene menos posibilidades de ingresar en las células para suministrarles energía; esto provoca que el páncreas pueda agotarse debido al esfuerzo excesivo destinado a producir más insulina.

Diabetes tipo 2: hay defectos en la producción de insulina; es decir, se produce poca cantidad o es de mala calidad. Al generarse resistencia a la insulina, el azúcar de la sangre no entra en las células con el fin de ser almacenado como fuente de energía. Esta es la más común.

Diabetes gestacional: es la intolerancia a la glucosa durante el embarazo. Las mujeres que padecen diabetes gestacional tienden a tener bebés más grandes al nacer, lo que aumenta la probabilidad de presentar problemas en el momento del parto; además el bebé será propenso a tener periodos de nivel bajo de azúcar en la sangre durante sus primeros años de vida.

Partes del cuerpo que son afectadas por la diabetes

Con el paso del tiempo, las personas enfermas de diabetes pueden presentar problemas en órganos y ciertas partes del cuerpo (riñones, pies y ojos, entre otros). Tener diabetes también puede aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas y trastornos en los huesos y articulaciones.

Otras complicaciones a largo plazo incluyen problemas con la piel, problemas en el aparato digestivo, disfunción sexual, problemas con dientes y encías.

Enfermedad cardiaca y derrame cerebral: Las personas con diabetes tienen probabilidades dos veces mayores que aquellas sin diabetes de presentar enfermedad cardiaca o de tener derrames cerebrales.

Las personas con diabetes tienen probabilidades dos veces mayores que aquellas sin diabetes de presentar enfermedad cardiaca o de tener derrames cerebrales. Ceguera y otros problemas de los ojos .

. Enfermedad de los riñones: Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los riñones y causar enfermedad renal crónica . Si no se trata, esta enfermedad crónica puede causar insuficiencia renal.

Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los riñones y causar . Si no se trata, esta enfermedad crónica puede causar insuficiencia renal. Daño a los nervios : Una de las complicaciones más comunes de la diabetes, el daño a los nervios, puede causar entumecimiento y dolor. El daño a los nervios afecta con más frecuencia los pies y las piernas, pero también puede afectar la digestión, los vasos sanguíneos y el corazón.

: Una de las complicaciones más comunes de la diabetes, el daño a los nervios, puede causar entumecimiento y dolor. El daño a los nervios afecta con más frecuencia los pies y las piernas, pero también puede afectar la digestión, los vasos sanguíneos y el corazón. Amputaciones: El daño a los vasos sanguíneos y a los nervios relacionado con la diabetes, especialmente en los pies, puede causar infecciones graves difíciles de tratar. Para detener la propagación de estas infecciones puede ser necesario que se amputen las partes afectadas.

El daño a los vasos sanguíneos y a los nervios relacionado con la diabetes, especialmente en los pies, puede causar infecciones graves difíciles de tratar. Para detener la propagación de estas infecciones puede ser necesario que se amputen las partes afectadas. Otras: La enfermedad también puede causar la pérdida de dientes y niveles más altos de azúcar en la sangre, lo cual hace que la diabetes sea más difícil de manejar.

Síntomas de la diabetes

Algunos factores de riesgo que pueden antecedentes de familiares que padezcan o hayan padecido diabetes mellitus, sobrepeso y obesidad; enfermedad cardiovascular; grasas alteradas en sangre (dislipidemia); quistes en los ovarios; mujeres que haya tenido bebés con un peso mayor a 4 kilos y pacientes que, por enfermedad, tengan que usar tratamiento con esteroides o que tengan tratamiento de esquizofrenia.

Algunos síntomas pueden ser:

Aumento de sed

Orinar más de lo habitual

Cansancio y pérdida de peso

Las heridas tardan en cerrar

Comezón en genitales o frecuentes enfermedades por hongos

Visión borrosa, náuseas o vómito

Deseos de comer en grandes cantidades

Coloración negruzca en cuello o codos

Todavía no existe una cura para la diabetes, pero perder peso, comer alimentos saludables y estar activo realmente puede ayudar.