Asistente de Laura Bozzo explica cuál es el estado de salud de la conductora: ‘Entró por una úlcera’

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco debido a complicaciones relacionadas con una úlcera intestinal, por las que tuvo que ser sometida a una cirugía, según reveló Aarón Guerrero, asistente de la conductora peruana.

Tras la intervención quirúrgica, la presentadora de televisión fue trasladada en ambulancia a la Ciudad de México para recibir atención especializada. De acuerdo con Aarón Guerrero, Bozzo se encontraba estable y desmintió las versiones de que permanecía intubada.

Luego de que se diera a conocer su hospitalización, Laura Bozzo reapareció en redes sociales para agradecer las muestras de cariño de sus seguidores y aseguró que se encontraba bien y acompañada de su familia.

¿Qué dijo el asistente de Laura Bozzo sobre su hospitalización?

Aarón Guerrero ofreció detalles sobre el estado de salud de Laura Bozzo durante una entrevista con medios de comunicación, después de que la conductora llegó a un hospital de la CDMX.

El asistente explicó que la presentadora se encontraba estable, aunque necesitaba la valoración de especialistas que no estaban disponibles en Acapulco.

“Está estable, pero sí hay unos temas de unos especialistas que lógicamente, por la capacidad o la lejanía en Acapulco, no se encuentran. Entonces es por eso que la trajeron acá”, declaró Guerrero.

Al ser cuestionado sobre los reportes que señalaban que la conductora se encontraba intubada, Guerrero rechazó esa información y aclaró que permanecía sedada como consecuencia de la intervención quirúrgica.

El asistente también reveló la causa de la hospitalización de emergencia de Laura Bozzo. De acuerdo con su testimonio, una úlcera intestinal presentó complicaciones, por lo que los médicos determinaron que era necesaria una cirugía.

“Llegó consciente ella al hospital, lógicamente que ella un poco deshidratada por el tema y dolor abdominal. Nunca nos imaginamos que tuviera que entrar de emergencia a un hospital”, comentó.

Laura Bozzo agradece apoyos tras su hospitalización

La ambulancia que trasladó a Laura Bozzo desde Acapulco llegó a la sala de urgencias del Hospital General de la CDMX a las 19:43 horas del pasado 14 de octubre. Aproximadamente 5 minutos después, el personal de enfermería ayudó a la conductora a descender del vehículo.

Su hija, Alejandra de la Fuente, la acompañó durante el traslado y realizó los trámites necesarios para registrar a su madre como paciente.

La hospitalización recordó uno de los episodios médicos más complicados que enfrentó Bozzo. En 2016, la conductora sufrió una lesión intestinal durante una intervención quirúrgica, situación que, según relató años después en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, derivó en un choque séptico.

Por otra parte, a través de su cuenta de Instagram, Laura Bozzo compartió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores después de que se difundieron versiones sobre la gravedad de su estado de salud. La conductora agradeció las muestras de cariño y aseguró que se encontraba acompañada de su familia y bajo atención médica en Acapulco.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”, expresó la presentadora de Laura en América.