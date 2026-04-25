‘Una complicación grave’: Kika Edgar sufrió un choque séptico durante su hospitalización en marzo

A pesar de las complicaciones de salud, Kika Edgar ya se encuentra en buen estado. (Foto: Unsplash/Cuartoscuro)

A un mes de su hospitalización, Kika Edgar, cantante y actriz de series como La Reina del Sur, compartió qué la llevó a permanecer internada durante una semana, ya que hasta el momento únicamente había revelado que sufrió una apendicitis.

En marzo, la también cantante canceló un espectáculo programado en Sonora y la presentación que haría en el bar Despecho, en Puebla, debido a los problemas de salud que enfrentó.

Y aunque al ser dada de alta indicó que “(fue) una semana de cuidados infinitos y complicación tras complicación”, hasta ahora detalló lo que ocurrió después de la apendicitis que presentó en ese momento.

¿Por qué hospitalizaron a Kika Edgar?

Durante una conferencia de prensa con motivo de su nuevo álbum Acústico, la también actriz de novelas mexicanas fue cuestionada sobre los motivos de su hospitalización, donde explicó que sus problemas de salud comenzaron por una infección.

“Tuve una complicación bastante grave: tanto mi familia como yo contrajimos salmonella y a mí se me complicó”, comentó Kika. La salmonelosis es una infección bacteriana que afecta el tubo intestinal, de acuerdo con Mayo Clinic.

El portal especializado en salud señala que la mayoría de las personas suele experimentar diarrea, fiebre y calambres abdominales, aunque muchos se recuperan en cuestión de días, otros presentan complicaciones.

Este fue el caso de Kika: “Dentro de la inflamación que tuve, consecuencia de la salmonela, me dio apendicitis”, compartió en la conferencia de prensa.

La artista explicó que, con ambos diagnósticos, los médicos no podían administrarle la medicina para la infección bacteriana, lo que derivó en una situación más grave.

“Tuve un choque séptico, entonces estuvo bastante difícil todo lo que viví porque, aparte, ni siquiera estaba aquí en México, estaba en Hermosillo”, comentó, por lo cual tuvo que ser atendida en esa entidad.

¿Qué es un choque séptico, como el que sufrió Kika Edgar?

Cleveland Clinic explica que el choque séptico es la etapa más peligrosa de la sepsis; esta última ocurre cuando una infección desencadena una reacción exagerada del sistema inmune.

Cuando llega a la etapa de choque séptico, el organismo reacciona a la infección con una inflamación excesiva en todo el cuerpo, lo que ocasiona daños y puede provocar presión arterial baja e insuficiencia orgánica.

“En otras palabras, la sepsis es como si tu casa estuviera en llamas y el fuego se propagara rápidamente. El choque séptico es como si el fuego fuera tan intenso que las paredes se derrumban: la estructura colapsa”, explica el portal.

Entre las causas de un choque séptico se encuentran las infecciones, como la que presentó la artista. Cuando una persona tiene este padecimiento, la atención médica debe ser inmediata, ya que es potencialmente mortal.

¿Cómo está Kika Edgar tras su hospitalización?

A pesar de lo que vivió, la actriz logró recuperarse: “Eso fue lo que pasó, en realidad. Salí y aquí estoy con todo”, compartió.

Además, agradeció a todo el equipo médico que la atendió, ya que le ayudaron en su recuperación. Tres semanas después, Kika Edgar retomó compromisos laborales, como el espectáculo que dará el 15 de mayo en compañía de la Sonora Santanera.

Kika Edgar sufrió un choque séptico tras contraer salmonella. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

También anunció el lanzamiento de su nuevo material de estudio, Acústico, que se estrena el próximo 8 de mayo, así como un espectáculo que ofrecerá el 20 de mayo en El Cantoral.