‘De esta momia no se libran’: Laura Bozzo reaparece tras hospitalización en Acapulco

Laura Bozzo reapareció en redes sociales para confirmar que se encuentra bajo observación médica después de que se difundieran reportes sobre una hospitalización de emergencia en Acapulco, Guerrero.

La conductora peruana compartió un comunicado en su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño y actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud.

Asimismo, la abogada Laura Bozzo le puso un toque de humor al decir que “de esta momia no se libran”, apodo que le fue puesto en 2021.

Laura Bozzo compartió un comunicado para aclarar el tema de su hospitalización. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

¿Qué dijo Laura Bozzo de su hospitalización?

La presentadora de TV aseguró que se encuentra bien y acompañada de su familia, mientras recibe atención médica en el puerto guerrerense. Su mensaje llegó luego de que circularan versiones sobre serios problemas de salud de Laura Bozzo.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco”, escribió en la publicación que compartió el miércoles 14 de octubre.

La conductora no detalló cuál fue el diagnóstico que motivó la atención médica ni precisó si continúa hospitalizada. Sin embargo, su representante declaró a People en Español que se encontraba estable y que había sido sometida a una cirugía después de presentar molestias estomacales desde hace tiempo, sin embargo, el proceso quirúrgico se adelantó.

El mánager también desmintió que Laura Bozzo se encontrara intubada y en estado grave como, subrayó, se difundió en redes sociales.

Gustavo Adolfo Infante agregó detalles acerca del caso de internamiento de la presentadora en su programa De Primera Mano, donde mencionó que una ambulancia trasladó a la famosa a otro sitio en Acapulco, Guerrero.

“Para su casa no la pueden trasladar porque es una ambulancia privada, la están llevando a otro hospital. Es diferente a lo que hizo Natalia Jiménez cuando la llevaron en ambulancia para que llegara al cumpleaños de Carlos Rivera”, recordó.

¿Qué problemas de salud ha tenido Laura Bozzo?

La conductora ha hablado en distintas ocasiones sobre problemas de salud que han requerido atención médica. Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en 2016, cuando sufrió una complicación durante una cirugía debido a que el doctor le cortó los intestinos en lugar de la matriz.

“No se dan cuenta y me cosen. Obviamente, al día siguiente, el intestino explosionó y me vino un shock séptico”, narró en una charla con Gustavo Adolfo Infante.

El choque séptico es una complicación grave asociada con una infección que puede comprometer la presión arterial y el funcionamiento de distintos órganos, detalló Medline.

Además, la exparticipante de La Casa de los Famosos ha hablado públicamente sobre otros padecimientos, entre ellos el cáncer de mama, así como episodios de depresión y ansiedad.

“Yo estaba en Perú y en ese momento estaba con entrevistas. Voy a mi cuarto, me echo a ver televisión y algo me hace que levante la mano y toque mi seno. Directo, toco el bulto”, dijo en una entrevista para el canal de YouTube de la doctora Araceli Alonso.

En años recientes, la presentadora también ha enfrentado problemas de columna que afectaron su participación en algunos proyectos televisivos.