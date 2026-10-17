Mamá de RJ Mitte halló sin vida al actor de ‘Breaking Bad’: ‘Fui a llevarle el almuerzo y lo encontré’

RJ Mitte, quien dio vida a Walter White Jr. en ‘Breaking Bad’, falleció el pasado 12 de octubre a los 34 años. (Foto: Shutterstock / Imagen generada con IA Gemini).

A unos días del fallecimiento de RJ Mitte, actor de Breaking Bad, Dyna, su mamá, habló sobre la muerte de su hijo con el objetivo de evitar que otras personas atraviesen por una situación similar.

El actor, quien compartió créditos con Bryan Cranston, falleció el pasado 12 de octubre. Su representante confirmó a medios como Variety que la causa de muerte de RJ Mitte fue un suicidio.

Aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar oficialmente las circunstancias de su muerte, Dyna Mitte decidió hablar al respecto, poniendo especial atención en la importancia de la salud mental.

¿Qué pasó la mañana en la que murió RJ Mitte?

La madre de RJ Mitte explicó a NBC News que, el día de los hechos, intentó comunicarse con su hijo en diferentes ocasiones durante la mañana, pero no obtuvo respuesta.

Para Dyna, esto no era una situación inusual, debido a que RJ Mitte solía despertarse muy tarde. “Así que lo llamé a las 11:00 de la mañana, pero no contestó”, indicó. Ante ello, la mujer decidió comprar comida y llevársela a su hijo.

“Le compré el almuerzo y fui a llevárselo, y fue entonces cuando lo encontré”, compartió. Dyna considera que el actor tomó una decisión “impulsada por el momento”, pues, según relató, no dejó ninguna nota.

RJ Mitte murió a los 34 años en Texas (Foto: Shutterstock).

¿Cómo fueron los últimos días de RJ Mitte?

Durante la conversación, Dyna comentó que, días antes de su fallecimiento, RJ Mitte convivió con sus amigos y estuvo cerca de sus seres queridos. Sin embargo, el actor había atravesado dificultades durante los últimos meses.

Ante esta situación, ella le ofreció acudir con un terapeuta que pudiera ayudarlo a sobrellevar lo que estaba viviendo. No obstante, él se negó, pues aseguraba que todo estaba bien.

“Durante los últimos tres meses, le he estado ofreciendo ir a terapia, tratando de convencerlo, pero él me decía: ‘No, lo tengo controlado. Estoy bien. Lo estoy manejando’”, recordó.

Dyna afirmó que, de haber sabido lo que sucedería, habría intentado hacer todo lo posible para que su hijo recibiera ayuda profesional. “Si hubiera sabido algo y hubiera podido hacer algo distinto, sin duda lo habría hecho. Habría dado mi vida por la suya”, indicó.

Bryan Cranston (en medio a la izquierda) compartió un mensaje de despedida tras la muerte de RJ Mitte (extremo izquierda), 'su hijo' en la serie 'Breaking Bad'. (Foto: Shutterstock)

Además, explicó que decidió compartir lo sucedido con RJ Mitte con el objetivo de evitar que otras personas pasen por una situación similar a la que enfrentaron el actor y sus seres queridos. “Hoy alzo la voz para evitar que alguien más pase por la misma situación, porque ninguna madre debería encontrar a su hijo así”, expresó.

Dyna también añadió que desea que RJ Mitte sea recordado por quien fue: una persona especial, un gran actor y un filántropo. “Solo quiero que se le recuerde por todas las cosas maravillosas que hizo en la vida y por todas las personas a las que influyó”, añadió durante la conversación.

Cabe señalar que, aunque el representante del actor informó que la causa de muerte fue un suicidio, las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan determinar oficialmente las circunstancias del fallecimiento.