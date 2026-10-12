Muere el actor RJ Mitte, hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’, a los 34 años

RJ Mitte, actor que interpretó al hijo de Walter White (Bryan Cranston) en Breaking Bad, murió a los 34 años.

El fallecimiento del intérprete de Walter White Jr. ocurrió este lunes en Texas y fue confirmado por un funcionario del condado al medio estadounidense TMZ.

¿De qué murió RJ Mitte?

El funcionario informó a TMZ que el joven actor se quitó la vida, aunque la investigación está abierta.

A inicios de octubre, RJ Mitte se reunió con Luis Moncada (Marco Salamanca en Breaking Bad). En octubre de 2025 anunció su compromiso con Kennedy Suárez, su pareja desde 2018.

¿Quién fue RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’?

RJ Mitte, cuyo nombre completo era Roy Frank Mitte III, nació el 21 de agosto de 1992 en Lafayette, Luisiana. Su carrera inició desde muy joven con apariciones sin créditos en series como Hannah Montana (2007), pero fue su interpretación de Walter White Jr., el hijo de Bryan Cranston en Breaking Bad, la que lo convirtió en un rostro reconocido de la pantalla chica.

Durante 56 episodios de Breaking Bad, entre 2008 y 2013, Mitte dio vida al hijo de Walter y Skyler White (Anna Gunn). Su participación en la serie creada por Vince Gilligan también le valió un Premio del Sindicato de Actores (SAG) en 2014, como parte del elenco ganador a mejor reparto de una serie dramática.

La conexión con su personaje iba más allá de la ficción: RJ Mitte vivía con parálisis cerebral, una condición que también tenía Walter Jr. Sin embargo, los síntomas del actor eran más leves, por lo que tuvo que aprender a caminar con muletas y modificar su forma de hablar para el papel.

Lejos de quedarse encasillado en el universo de Breaking Bad, el estadounidense amplió su trayectoria con series como Switched at Birth, Now Apocalypse y Los Guardianes de la Justicia, de Netflix, donde interpretó a Mind Master.

También incursionó en el cine con títulos como The Recall (2017), The Oak Room (2020) y Triumph (2021), película en la que interpretó a un estudiante con parálisis cerebral decidido a abrirse camino en la lucha deportiva. Entre sus últimos proyectos estuvieron Westhampton (2025) y Talking to Strangers (2026), cinta que todavía promocionaba días antes de su muerte.

Pero el legado de RJ Mitte no se limitó a la actuación. Aprovechó la popularidad que ganó con Breaking Bad para impulsar la representación de las personas con discapacidad en Hollywood y combatir los estereotipos sobre esta condición.

Su activismo lo llevó a convertirse en embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de encabezar The Mitte Foundation, organización enfocada en proyectos comunitarios y causas filantrópicas.