¿De qué murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’ y ‘Hannah Montana’?

Este lunes murió RJ Mitte, recordado por su papel como Walter White Jr. en la popular serie Breaking Bad, a los 34 años.

El deceso fue reportado en primera instancia por el portal de espectáculos TMZ, que adelantó que la muerte ocurrió en Texas, apenas unas semanas después de que el actor apareciera en redes sociales con Luis Moncada, su compañero de reparto en Breaking Bad.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”, dijo su agencia de representación.

Apenas la semana pasada, el actor estadounidense había aparecido en el podcast The Joe Vulpis Podcast, donde habló del fuerte impacto de Breaking Bad en su vida y su carrera, además de confirmar que mantuvo una estrecha relación con el elenco tras la conclusión de la serie.

Esto sabemos sobre la muerte de RJ Mitte a los 34 años

De acuerdo con TMZ, RJ Mitte murió este lunes en Texas, según un funcionario del condado. De acuerdo con la información del portal de espectáculos, falleció por suicidio.

Sin embargo, las autoridades informaron al medio estadounidense que las investigaciones relacionadas con la muerte del actor continúan abiertas.

¿Quién fue RJ Mitte, actor que diagnosticaron con parálisis cerebral desde los tres años?

RJ Mitte alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en la serie Breaking Bad. Su trabajo en la producción de AMC lo convirtió en una figura reconocida de la televisión y le permitió impulsar una causa que marcó su vida fuera de los escenarios: la representación de las personas con discapacidad en el entretenimiento.

Roy Frank ‘RJ’ Mitte III nació con parálisis cerebral, condición que comparte con el personaje que interpretó en la serie. De acuerdo con United Cerebral Palsy, fue diagnosticado a los tres años y se convirtió en un activista comprometido con los derechos de las personas que viven con esta condición.

Antes de consolidarse como actor, Mitte se mudó a Hollywood en 2006. Su trayectoria incluyó participaciones en producciones como Hannah Montana, Weeds y Cambiadas al nacer pero su papel en Breaking Bad fue el que lo proyectó ante una audiencia internacional.

Su experiencia personal también influyó en su trabajo como defensor de la inclusión. En 2015, Channel 4 anunció su incorporación como presentador de la cobertura de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde participó en reportajes y comentarios sobre las competencias deportivas. La televisora destacó su compromiso con la transformación de las actitudes hacia la discapacidad.

RJ Mitte fue activista en favor de las personas con discapacidad. (Foto: Shutterstock)

Mitte también colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de participar en iniciativas contra el acoso escolar. En un comunicado de 2016, Shriners recogió su testimonio sobre el bullying que sufrió durante su infancia debido a su discapacidad y su intención de ayudar a otras personas a enfrentar experiencias similares.

Fuera de Breaking Bad, participó en proyectos como The Oak Room, Los invasores y Los guardianes de la justicia. También desarrolló actividades como modelo, productor y conferencista, siempre con la consigna de ampliar las oportunidades y la representación de las personas con discapacidad en la industria audiovisual.