Muere C.W. Morgan, actor de ‘Scream’, a los 72 años; lo encontraron sin vida en un baño

C.W. Morgan, actor estadounidense que formó parte mediante de la popular saga de cine de terror Scream, murió en condiciones que aún son investigadas a los 72 años.

Tras ser hallado sin vida en un baño, las autoridades mantienen pendiente la determinación oficial de las causas del artista que además trabajó en televisión y videojuegos.

¿De qué murió C.W. Morgan, actor de ‘Scream’? Esto sabemos

C.W. Morgan murió el 30 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California, a los 72 años. De acuerdo con registros del médico forense del condado de Los Ángeles y un certificado de defunción obtenidos recientemente por People, el actor falleció en el baño de un pasillo de un edificio de departamentos.

La causa de muerte todavía no se ha determinado oficialmente. El certificado consultado por el medio indica que quedó pendiente, mientras que el modo de la muerte continúa bajo investigación. El documento también señala que no se practicó una autopsia al momento.

El portal TMZ, que dio a conocer primero la noticia este 8 de octubre, reportó que un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) describió el fallecimiento como aparentemente relacionado con causas naturales, aunque queda por determinar mediante el proceso forense.

De acuerdo con el portal, los servicios de emergencia recibieron una llamada por un hombre adulto inconsciente, pero Morgan no fue trasladado a un hospital porque el incidente pasó directamente a manos del médico forense.

Renata Macfie, hija del actor, compartió un mensaje en Facebook para despedirse de su padre. La publicación recordó momentos cotidianos que compartían, como sus recorridos por Mulholland Drive y sus visitas a Starbucks.

“Perderte ha dejado el mayor vacío en mi corazón. Ya te extraño infinitamente”, escribió Macfie en una declaración recuperada por EW.

Un amigo también le rindió homenaje en Facebook y lo describió como un padre dedicado, un actor brillante, un amigo cariñoso y un escritor extraordinario.

¿Quién era C.W. Morgan, actor que apareció en la saga de ‘Scream’?

El actor, cuyo nombre completo era Curtis Wade Morgan, nació el 8 de junio de 1954 en Bisbee, Arizona, Estados Unidos. Su carrera comenzó en televisión en 1991, cuando interpretó a Al Haynie en dos episodios de la serie Llamadas a medianoche (Midnight Caller), de acuerdo con IMDb.

En 1992 participó en la película para televisión The Last of His Tribe, donde interpretó a Rudy. Tres años después prestó su voz a Bargeld en un episodio de la serie animada Æon Flux.

Su papel más conocido llegó en 1996, cuando interpretó a Hank Loomis en Scream. Grita antes de morir, dirigida por Wes Craven. El personaje era un abogado y padre de Billy Loomis, interpretado por Skeet Ulrich, quien termina revelándose como uno de los asesinos detrás de Ghostface.

La historia de Hank también tuvo consecuencias en la trama: su relación extramarital con Maureen Prescott, madre de Sidney Prescott (Neve Campbell), provocó la ruptura de su familia y formó parte de los antecedentes que marcaron a Billy.

Morgan retomó el personaje en una breve aparición en Scream 3, estrenada en 2000. Ese mismo año participó en un episodio de Nash Bridges, su último crédito actoral.

Su filmografía también incluye la película El negociador (1997), protagonizada por Eddie Murphy, y el videojuego The Last Express (1997), en el que interpretó mediante voz a Robert Cath.