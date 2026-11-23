El gobierno de Morena insiste en que las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para el desarrollo de México y deben contar con mayores oportunidades de financiamiento. Sin embargo, las cifras de Nacional Financiera (NAFIN) cuentan una historia distinta. Siete años después, el financiamiento que moviliza sigue por debajo del nivel real de 2018. Una cosa es anunciar apoyos y otra conseguir que lleguen a las empresas. Los discursos no financian proyectos ni generan empleos.

La banca de desarrollo existe para financiar oportunidades que la banca comercial no atiende suficientemente. Muchas Pymes tienen proyectos viables, pero carecen de garantías o historial crediticio. Su función no es solo mantener balances saludables, sino facilitar inversiones para modernizar empresas, elevar su productividad y generar mejores empleos. No se trata de sustituir a la banca privada, sino de llegar donde esta no llega. De lo contrario, ¿para qué existe?

Para evaluar a NAFIN no basta considerar los créditos de su balance: también cuenta el financiamiento que impulsa mediante garantías y otros mecanismos. El indicador de crédito directo e inducido al sector privado permite medir esa actividad y dimensionar mejor su verdadero alcance en la economía.

Al 31 de diciembre de 2012, ese financiamiento ascendía a 218 mil millones de pesos. Seis años después alcanzó 451 mil millones: un aumento real aproximado de 62%. Durante ese periodo, en el que tuve la responsabilidad de dirigir NAFIN, creció nominalmente todos los años y el índice de cartera vencida terminó en apenas 0.29%. No son promesas, son resultados. Se demostró que era posible expandir el financiamiento sin disparar la morosidad.

A partir de 2019 cambió la trayectoria. Al cierre de 2025 llegó a 543 mil millones de pesos, pero importa descontar la inflación. En pesos constantes de diciembre de 2025, NAFIN pasó de movilizar aproximadamente 626 mil millones en 2018 a 543 mil millones en 2025: alrededor de 83 mil millones menos, una caída real acumulada de 13.3%.

Las cifras revelan dos trayectorias: entre 2012 y 2018 el financiamiento real aumentó 62%; entre 2019 y 2025, pese a la recuperación reciente, no regresó al nivel anterior. No es una diferencia contable ni un efecto nominal de la inflación, sino una pérdida efectiva de capacidad de financiamiento. Cuesta hablar de prioridad para las Pymes cuando NAFIN financia menos que hace siete años.

En 2025, el Gobierno anunció acuerdos con los bancos para aumentar el financiamiento a las Pymes. En 2026, NAFIN y Bancomext presentaron otra estrategia para movilizar más de 120 mil millones de pesos. Pueden ser iniciativas positivas, pero anunciar recursos no demuestra que se otorgaron ni que generaron inversiones adicionales. La banca de desarrollo se mide por lo que consigue, no por lo que promete. Los resultados no pueden darse por cumplidos en una conferencia de prensa.

La contradicción recuerda lo ocurrido con los medicamentos: de poco sirven los anuncios sobre el abasto si el paciente no consigue lo que necesita. Con el financiamiento pasa lo mismo. El empresario no puede invertir con un boletín de prensa.

Las grandes empresas pueden negociar con distintos bancos, emitir deuda o conseguir recursos internacionales. Las Pymes enfrentan mayores restricciones. Sin financiamiento para maquinaria, tecnología y capacitación, es más difícil elevar la productividad y generar empleos mejor remunerados. Sin empresas capaces de crecer, tampoco puede aumentar sostenidamente la productividad de México.

La pandemia pudo influir en la evolución posterior a 2018, pero terminó hace años. No puede ser una explicación permanente. Reconocer su impacto no significa justificar indefinidamente sus consecuencias. Hay que evaluar por qué el financiamiento real cerró 2025 por debajo del nivel de siete años antes.

NAFIN no fue creada para administrar prudentemente el estancamiento. Su misión es ampliar las oportunidades de empresas con obstáculos para financiarse. El contraste entre 2013-2018 y 2019-2025 plantea una pregunta que ningún anuncio responde: si antes fue posible expandir 62% el financiamiento real en seis años, ¿por qué siete años después aún no se recupera ese nivel?

Para una institución dedicada al desarrollo, el éxito no es simplemente prestar sin perder dinero, sino lograr que empresas viables inviertan, se modernicen y crezcan. Ya demostramos que es posible. Lo que falta ahora no son anuncios, sino resultados. Mientras eso no ocurra, las promesas a las Pymes seguirán superando sus oportunidades reales de desarrollo.