El mito del presidente atado

Los demócratas tienen motivos para celebrar. Recuperaron por paliza la Cámara de Representantes y el Senado, pero se debe tener cuidado al interpretar su victoria. Una parte importante de los electores no votó tanto a favor de ellos como en contra de Trump y sus políticas. Castigaron a los republicanos por el costo de vida, la gasolina, la guerra con Irán y las actuaciones de ICE, cuyos métodos provocaron un alto rechazo. El electorado puede exigir orden sin aprobar cualquier método.

Muchos sostienen que Trump quedó atado de manos. Internamente tendrá dificultades para aprobar reformas fiscales o recortes sin negociar. Los demócratas pueden investigar al presidente, citar funcionarios, iniciar un juicio político, bloquear nombramientos y controlar el presupuesto. También podrán amenazar con un cierre de gobierno.

Pero estar limitado internamente no significa estarlo en todos los terrenos. La seguridad nacional y la aplicación de las leyes migratorias siguen bajo la dirección del Ejecutivo. En cuanto a política exterior, Trump conserva la iniciativa para negociar acuerdos comerciales, revisar los existentes, aplicar los aranceles que las leyes y los tribunales permitan y conducir la confrontación con Irán y las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Como comandante en jefe dirige operaciones militares dentro de límites legales.

Puede vetar leyes y superar un veto exige dos tercios de ambas cámaras, una mayoría difícil de reunir. Perder el Congreso complica su agenda interna, pero no lo deja inmóvil.

La derrota golpeó directamente a Trump, hoy la mayoría de los estadounidenses lo responsabilizan de la inflación, la gasolina cara, las consecuencias de la guerra con Irán y su política de deportaciones. Pero si los electores le atribuyen la responsabilidad de esos problemas, también tendrían razones para reconocerle el mérito si consigue revertirlos.

Tiene dos años para intentarlo, si termina la guerra, baja el petróleo, cede la inflación y continúa el crecimiento económico, podrá decir que lo consiguió a pesar de los demócratas. También podría aumentar su presión sobre la OTAN, reducir la presencia militar estadounidense en el extranjero y recortar la ayuda a otros países, incluido Israel. Algunas de estas medidas coinciden con propuestas de sectores demócratas que prefieren destinar esos recursos a necesidades internas. Trump podría incluso afirmar que está haciendo lo que sus adversarios reclaman. Aunque los demócratas discutan las causas de la mejoría, difícilmente podrán negarle todo el mérito por decisiones tomadas dentro de sus atribuciones.

Trump también podría enviar al Congreso una reforma migratoria que incluyera entre otros temas un sistema de puntos, como los de Canadá o Australia. Si los demócratas la aprueban, podrá atribuirse la iniciativa. Si la rechazan, podrá decir que él propuso una solución y que fueron ellos quienes impidieron aprobarla. En ambos casos los republicanos tendrán un argumento político para el 2028.

Trump no puede reelegirse, pero la derrota legislativa no significa que los republicanos tengan que perder la Casa Blanca en 2028. Aunque perjudica a JD Vance, también abre el abanico de posibles candidatos para las primarias republicanas. Si Trump consigue resultados durante los próximos dos años, los aspirantes podrán utilizarlos como argumentos a favor de la continuidad de su partido, independientemente de quién obtenga la candidatura.

Hay además un factor histórico que pocos mencionan. En EU existe lo que podría llamarse el cansancio de los ocho años, después de dos mandatos consecutivos de un mismo partido en la Casa Blanca, los electores suelen buscar un cambio. Desde 1952, solamente en 1988 un partido consiguió ganar un tercer mandato consecutivo, cuando George H. W. Bush sucedió a Ronald Reagan. Pero en 2028 la situación será diferente. Aunque Trump habrá gobernado ocho años en total, sus mandatos no fueron consecutivos. Los republicanos llevarán solamente cuatro años seguidos en la Presidencia y por tanto no enfrentarán de la misma manera el desgaste que normalmente acompaña al intento de conseguir un tercer mandato.

Los demócratas ganaron por paliza ambas cámaras, pero eso no significa que tengan asegurada la Casa Blanca en 2028. Si durante los próximos dos años Trump consigue revertir las condiciones que provocaron la derrota republicana, podría recuperar parte de su prestigio y transferirlo al candidato de su partido. Los demócratas podrían descubrir entonces que ganar el Congreso no fue suficiente para recuperar la Presidencia. A veces perder el Congreso no ata a un Presidente, le regala el adversario perfecto.