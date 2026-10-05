Muere Reggie McFadden, actor de ‘El hijo del diablo’, a los 57 años

Reggie McFadden, actor estadounidense que dejó su sello en la televisión durante la década de los años 90 y que apareció en películas como El hijo del diablo de Adam Sandler, murió a los 57 años.

Su historia comenzó en Brooklyn y, con el paso de los años, lo llevó a escenarios de comedia, producciones de televisión y, finalmente, a Tanzania, donde llevaba casi dos décadas viviendo.

Esto sabemos sobre la muerte de Reggie McFadden

La muerte del actor Reggie McFadden fue confirmada por su hermana, la autora Bernice L. McFadden, a The Hollywood Reporter. Según el medio, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó a la familia que el comediante falleció en Tanzania, país donde residía desde hacía aproximadamente 18 años.

La familia todavía no conoce la fecha exacta ni la causa de muerte. Bernice indicó que tampoco se compartieron detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

McFadden dejó a sus hijos Jaron y Myles; a su madre, Vivian; y a sus hermanos Bernice, Misty y Kris, de acuerdo con la información compartida por el portal de entretenimiento.

¿Quién fue Reggie McFadden? Las series y películas en las que apareció

McFadden nació y creció en Brooklyn, Nueva York. Según su biografía publicada por The Comedy Store, encontró en la comedia una posibilidad para cambiar las circunstancias de su entorno y comenzó a desarrollar su carrera después de comprender que necesitaba trabajar salir adelante.

Su primer gran impulso llegó en 1991, cuando fue invitado a participar en Def Comedy Jam, programa de HBO en el que rápidamente llamó la atención. A partir de entonces consiguió apariciones en televisión, entre ellas Martin y Coach.

El comediante habló con Los Angeles Times en 1996 sobre el cambio de su destino: “Antes de empezar a hacer comedia, iba a lo que yo llamaba aventuras”, relató. El actor explicó que podía pasar tiempo con desconocidos o entrar en edificios abandonados.

El crédito más asociado con McFadden llegó con In Living Color. Participó en 23 episodios de la quinta y última temporada, entre 1993 y 1994, donde interpretó distintos personajes en el programa de sketches creado por Keenen Ivory Wayans.

Después de esa etapa, sumó participaciones en Moesha, Getting Personal, Coach y Martin. También apareció en un episodio de El show de Larry David, donde interpretó a un policía y vecino del personaje de Larry David.

En cine, McFadden participó en Alucinaciones del pasado, estrenada en 1990, y en El hijo del diablo, comedia de 2000 protagonizada por Adam Sandler. Su último crédito actoral registrado corresponde a 2005 con un cortometraje llamado National Lampoon Presents Tooned-Up.

Además de la actuación, mantuvo una carrera como comediante de gira y tuvo un especial en Comedy Central. Su biografía señala que su gran oportunidad llegó con Def Comedy Jam, donde su presentación tuvo una buena respuesta inmediata y lo impulsó para llegar aún más lejos.

“Si no es gracioso, no me rio”, explicó para Los Ángeles Times sobre los altos estándares que él tenía para hacer comedia.